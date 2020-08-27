Хоккеист Павел Буре заявил, что протесты в США вызваны "обратным расизмом"

На этой неделе Национальная баскетбольная ассоциаций (НБА), а также лиги бейсбола и футбола отложили матчи из-за бойкота в связи с инцидентом в Висконсине, где полицейские стреляли в безоружного афроамериканца Джейкоба Блейка. Из-за полученных ранений у него парализована нижняя часть тела, в штате вспыхнули массовые акции протеста, переросшие в погромы и столкновения с полицией.

"Если равноправие, то один закон должен трактоваться одинаково. Если что-то с белым случается, то ничего, а с темнокожим - целое происшествие. Для всех все должно быть одинаково. Происходящее сейчас - это уже какая-то истерия, обратный расизм. Почему кто-то должен просить прощения?" - цитирует "Русскую ракету" газета "Спорт-Экспресс" .

По словам Буре, в НХЛ с ним играли спортсмены разных национальностей и рас, и ко всем он относился одинаково. Никакого расизма не было.

"Любая жизнь должна иметь значение. За все время в Америке я не видел, что к чернокожим там относятся плохо. Я уважаю людей всех рас, как и мои друзья. В командах, в которых я играл, оценивали только по человеческим и спортивным качествам. Если этот протест стал частью политических интриг, то это совсем другое дело", - добавил ветеран.

Схожую позицию выразила и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы России Ирина Роднина. По ее мнению, в свете приближающихся президентских выборов в США спортивный бойкот может быть на руку кандидату от Демократической партии Джо Байдену.

"Не забывайте, что совсем скоро выборы президента США. Страсти еще больше накалились. Это вполне может быть связано. В основном темнокожее население поддерживает демократов. До выборов осталось всего несколько месяцев и такое нагнетание обстановки имеет место быть. Баскетболисты имеют очень серьезный вес в США, к их мнению прислушиваются миллионы", - отметила Роднина в интервью "СЭ" .