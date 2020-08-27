Картина дня: санкции против Белоруссии, распространение коронавируса и проблемы турсектора

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 27 августа.
Еще у 14 жителей Эстонии диагностирован COVID-19
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1378 тестов на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, 14 проб дали положительный результат. Читать далее…
Министрам не подошла шведская мягкость Департамента здоровья
В течение последней недели от бывшего работника Департамента здоровья Мартина Кадая прозвучало несколько заявлений о том, что правительство задвинуло специалистов в угол, отняло у них бразды правления и взялось за параллельное управление. Однако, по словам министров, Департамент здоровья был по-шведски мягок, его сотрудники не представили аргументов, почему позиция Эстонии при принятии решений, связанных с коронакризисом, должна резко отличаться от решений большинства стран-членов ЕС. Читать далее…
Ношение масок во время учебы обязательным не будет: вузы Эстонии ищут решения для учебного процесса
Если во время весеннего чрезвычайного положения вузы были вынуждены заменить частичную онлайн-работу полным дистанционным обучением, в наступающем новом учебном году не планируется принимать для защиты здоровья студентов и преподавателей столь же жестких мер. Читать далее...
Индрек Нейвельт: взятый сегодня кредит нам никогда не придется возвращать
Предприниматель и бывший глава Hansapank Индрек Нейвельт рассказал о том, почему местные банки жадные, почему он думает, что государству никогда не придется возвращать взятый кредит и почему вторая пенсионная ступень на самом деле не нужна. Читать далее…
Света Григорьева – Микк Пярнитс: кто дергает за ниточки?
«…К высказываниям Светы (почему-то именно так, краткой формой от имени Светлана, называют ее во всех публикациях) Григорьевой общественное мнение отнеслось более снисходительно. Все-таки прилично одета, красиво подкрашена… Хотя в принципе, по содержанию, ее речь на президентском приеме мало чем отличалась от публичных выступлений эпатажного художника. Слишком резко, излишне прямо, совсем недвусмысленно. Так не подобает!» - пишет Вячеслав Иванов.
Владимир Свет: ценность мемориала Маарьямяэ - в его незавершенности
Мемориальный комплекс Маарьямяэ – во многом уникальное сооружение для Таллинна и всей Эстонии. Дело не только в том, что это единственное в своем роде произведение эстонских ландшафтных дизайнеров такого масштаба: примечательно, что многие таллиннцы не до конца помнят или представляют его предназначение. Но самая интересная часть истории мемориала связана с планами по его дальнейшему строительству, которым, по счастью, никогда не суждено было сбыться, пишет старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.
Postimees в Минске: «Увидела жесткие зачистки своими глазами»
«Я направлялась к площади Независимости, и мне оставалось пройти совсем немного, когда я заметила, что на меня движется огромная толпа. За несколько минут до этого я увидела минимум три устрашающих автозака, вынырнувших из-за угла и направившихся в сторону площади. Люди всех возрастов быстро бежали вниз по проспекту Независимости, как можно дальше от площади. В их глазах был страх, многие не останавливались и не хотели комментировать, что же произошло», - пишет корреспондент Postimees Ксения Васильева.
Эстония ввела фокусные санкции против Белоруссии
На сегодняшнем заседании правительство приняло представленное министром иностранных дел постановление, которым на основании Закона о международных санкциях вводится запрет на въезд в Эстонию для тех лиц, в отношении которых есть основания считать, что они отвечают за фальсификацию выборов президента Белоруссии, связанное с этим насилие и нарушение прав человека или же способствовали этому. Читать далее...
Правительство пока не ввело ограничения на продажу алкоголя, но...
В сегодняшней пресс-конференции приняли участие премьер-министр Юри Ратас, министр внутренних дел Март Хельме, министр юстиции Райво Аэг, министр социальных дел Танель Кийк и министр экономики и инфраструктуры Таави Аас. Юри Ратас рассказал о ситуации в стране с распространение коронавируса, уточнив, что сейчас имеются два очага - в Кохтла-Ярве и Йыхви. В сентябре будет проведено скрининговое исследование, к которому привлекут около 1500 человек. Второй темой стала Белоруссия, в отношении которой приняты санкции: людям, причастным к фальсификации результатов выборов, не смогут попасть в Эстонию. По словам Хельме, правительство хочет понять, что там на самом деле происходит. Читать далее...
Туристический сектор надеется на финансовую помощь от государства
Практически все союзы, связанные с туристическим сектором, направили правительству обращение, в котором просят не допустить возможных массовых сокращений грядущей осенью. Читать далее...
Нарвский музей в июле неожиданно отработал на 200%: вопреки пандемии и благодаря ей
Летний сезон 2020 года выдался для Нарвского музея очень необычным. Нарвский замок, наконец, открылся после затянувшейся на целый год реконструкции, но чуть раньше закрылись границы, и музей полностью лишился российских туристов. При этом уже в июле музей посетили вдвое больше людей, чем в июле прошлого года. Руководитель Нарвского музея Иво Пости рассуждает, что поток эстонских туристов стал неожиданностью, но этой неожиданности не случилось бы без проделанной в прошлые годы работы по изменению имиджа Нарвы в Эстонии. Читать далее...
С детства живущий с раком Йоэль: долгое время это казалось ерундой
Йоэль Лимпре (30) закончил медицинский факультет Тартуского университета и учится в резидентуре по специальности – врач по внутренним болезням. Когда ему было девять лет, у него диагностировали опухоль в кости, что в итоге повлияло на выбор профессии молодого мужчины. Читать далее...