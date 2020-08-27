Картина дня: санкции против Белоруссии, распространение коронавируса и проблемы турсектора

Еще у 14 жителей Эстонии диагностирован COVID-19

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1378 тестов на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, 14 проб дали положительный результат. Читать далее…

Министрам не подошла шведская мягкость Департамента здоровья

В течение последней недели от бывшего работника Департамента здоровья Мартина Кадая прозвучало несколько заявлений о том, что правительство задвинуло специалистов в угол, отняло у них бразды правления и взялось за параллельное управление. Однако, по словам министров, Департамент здоровья был по-шведски мягок, его сотрудники не представили аргументов, почему позиция Эстонии при принятии решений, связанных с коронакризисом, должна резко отличаться от решений большинства стран-членов ЕС. Читать далее…

Ношение масок во время учебы обязательным не будет: вузы Эстонии ищут решения для учебного процесса

Если во время весеннего чрезвычайного положения вузы были вынуждены заменить частичную онлайн-работу ​​полным дистанционным обучением, в наступающем новом учебном году не планируется принимать для защиты здоровья студентов и преподавателей столь же жестких мер. Читать далее...

Индрек Нейвельт: взятый сегодня кредит нам никогда не придется возвращать

Предприниматель и бывший глава Hansapank Индрек Нейвельт рассказал о том, почему местные банки жадные, почему он думает, что государству никогда не придется возвращать взятый кредит и почему вторая пенсионная ступень на самом деле не нужна. Читать далее…

Света Григорьева – Микк Пярнитс: кто дергает за ниточки?

«…К высказываниям Светы (почему-то именно так, краткой формой от имени Светлана, называют ее во всех публикациях) Григорьевой общественное мнение отнеслось более снисходительно. Все-таки прилично одета, красиво подкрашена… Хотя в принципе, по содержанию, ее речь на президентском приеме мало чем отличалась от публичных выступлений эпатажного художника. Слишком резко, излишне прямо, совсем недвусмысленно. Так не подобает!» - пишет Вячеслав Иванов.

Владимир Свет: ценность мемориала Маарьямяэ - в его незавершенности

Мемориальный комплекс Маарьямяэ – во многом уникальное сооружение для Таллинна и всей Эстонии. Дело не только в том, что это единственное в своем роде произведение эстонских ландшафтных дизайнеров такого масштаба: примечательно, что многие таллиннцы не до конца помнят или представляют его предназначение. Но самая интересная часть истории мемориала связана с планами по его дальнейшему строительству, которым, по счастью, никогда не суждено было сбыться, пишет старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Postimees в Минске: «Увидела жесткие зачистки своими глазами»