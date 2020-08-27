Полиция просит помощи в поисках 58-летнего Геннадия

Геннадий прибыл в дом попечения Выйзику 5 августа, и уже тогда мужчина дал понять, что надолго там не останется. Утром 7 августа мужчина ушел из дома попечения, ни слова не сказав персоналу.

Поначалу сотрудники считали, что мужчина вернулся в свои прежние места пребывания, но неоднократные попытки найти его в этих местах успеха не принесли. Поэтому 27 августа утром персонал дома попечения Выйзику обратился за помощью в полицию.

Известно, что у Геннадия нет знакомых и близких, у которых можно проводить время. Также у него нет мобильного телефона. Однако полицейские знают, что раньше Геннадий таким же образом, не говоря ни слова, уходил из дома, где он жил, в Тарту. Тогда мужчину находили, например, гуляющим по Таллинну или Тарту. В этот раз неизвестно, в каком направлении ушел мужчина, но, учитывая его страсть к путешествиям, он может быть в каком угодно углу Эстонии.

На данный момент полицейские проверили окрестности дома попечения и прежнее место жительство мужчины в Тарту. Поиски мужчины продолжаются.

Приметы Геннадия: примерно 170 см, у него седые усы, лысина, говорит на русском языке. Из дома попечения в Выйзику ушел в темных спортивных штанах и красной спортивной кофте. У него с собой были пакет и наушники.