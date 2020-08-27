Вт, 1.09.2020
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Андрей Канте
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  • Пропавшего в начале августа 58-летнего Геннадия нашли мертвым

Пропавшего в начале августа 58-летнего Геннадия нашли мертвым

Свеча.

ФОТО: Arvo Meeks

Полиция просила помощи в поисках 58-летнего Геннадия, который 7 августа покинул дом попечения в Выйзику и не вернулся. К сожалению, сегодня он был найден мертвым. 

Геннадий прибыл в дом попечения Выйзику 5 августа, и уже тогда он дал понять, что надолго там не останется. Утром 7 августа он ушел из дома попечения, ни слова не сказав персоналу.

Поначалу сотрудники считали, что Геннадий вернулся в свои прежние места пребывания, но неоднократные попытки найти его в этих местах успеха не принесли. Поэтому 27 августа утром персонал дома попечения Выйзику обратился за помощью в полицию.

На этих выходных в полицию поступило сообщение, что собственник земли в деревне Сулуствере нашел на болотистой просеке труп мужчины. Сегодня, 1 сентября, экспертиза установила, что речь идет о 58-летнем Геннадии. Признаков насильственной смерти не обнаружено, что стало причиной смерти, выяснится в ходе вскрытия. 

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