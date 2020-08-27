Пропавшего в начале августа 58-летнего Геннадия нашли мертвым

Геннадий прибыл в дом попечения Выйзику 5 августа, и уже тогда он дал понять, что надолго там не останется. Утром 7 августа он ушел из дома попечения, ни слова не сказав персоналу.

Поначалу сотрудники считали, что Геннадий вернулся в свои прежние места пребывания, но неоднократные попытки найти его в этих местах успеха не принесли. Поэтому 27 августа утром персонал дома попечения Выйзику обратился за помощью в полицию.