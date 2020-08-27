Еврокомиссия подписала первый договор на закупку вакцин от COVID-19

Соглашение предусматривает закупку для всех стран-членов ЕС 300 млн доз вакцины, с возможностью закупки следующих 100 млн доз.

При этом отмечается, что на сегодняшний день Еврокомиссия планирует подписать подобные соглашения еще с четырьмя разработчиками, с которыми завершен предварительный этап переговоров - Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac и Moderna.

Вакцина от коронавируса AstraZeneca уже находится в крупномасштабных клинических испытаниях фазы II / III после многообещающих результатов в фазе I / II безопасности и иммуногенности.

Неделю назад сообщалось, что Европейская комиссия предварительно договорилась о покупке будущей вакцины от коронавируса с компанией CureVac. Это уже четвертая компания-разработчик, с которой Евросоюз договаривается о вакцине против COVID-19.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

По ее словам, соглашение с CureVac будет подписано в скором времени.

"Еврокомиссия выполняет свои обязательства по обеспечению доступа к вакцине от коронавируса. Мы завершили переговоры и скоро подпишем соглашение с CureVac. Это четвертая компания, с которой мы заключаем соглашение, далее будут другие, чтобы диверсифицировать наш портфель", - сообщила фон дер Ляйен.