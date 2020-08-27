Видео ⟩ СМИ: Месси предложил Неймару вместе перейти в "Манчестер Сити"

Форвард "Барселоны" Лионель Месси предложил своему другу и бывшему одноклубнику Неймару вместе перейти в "Манчестер Сити", утверждает ESPN.
Согласно данным источника, Месси уже связался с бразильским форвардом "ПСЖ" и рассказал о своем намерении продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Аргентинский форвард поинтересовался, не хочет ли Неймар тоже сменить команду и чемпионат.
Неймар защищал цвета "Барселоны" с 2013 по 2017 год. Действующий контракт бразильского нападающего с "ПСЖ" рассчитан еще на два года.
Messi wants Neymar to join him at Man City according to reports from Brazil.— Legit.ng (@legitngnews) August 27, 2020
The pair won the Champions League, La Liga and Copa del Rey at Barcelona.
This could be City's best chance of finally winning the elite competition. 🤔https://t.co/PVRYgNdfZH
Ранее сообщалось, что переход Месси обойдется "Манчестер Сити" в 500 млн фунтов, 300 из которых составит зарплата игрока.
Шейхи из ОАЭ, владеющие английским клубом, рассматривают все варианты, включая подписание 33-летнего нападающего в качестве свободного агента, если тот решит разорвать контракт с каталонской командой, или его обмен на ряд игроков.
"ПСЖ", принадлежащий катарским шейхам, не планирует покупать Месси, поскольку хочет усилить целый ряд позиций, а не приобретать одну суперзвезду.
Ранее каталонский клуб попытался отпугнуть потенциальных покупателей, потребовав за Месси полную сумму прописанных в его контракте отступных в размере 700 млн евро.