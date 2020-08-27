Чт, 27.08.2020
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  • Эстонские власти не разрешили проводить в Таллинне матч Лиги Европы с участием "Нымме Калью"
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Эстонские власти не разрешили проводить в Таллинне матч Лиги Европы с участием "Нымме Калью"

Игроки "Нымме Калью".

ФОТО: Mihkel Maripuu

Правительство отказало Эстонскому футбольному союзу (ЭФС) в выдаче специального разрешения на проведении в Таллинне матча первого отборочного раунда Лиги Европы УЕФА между "Нымме Калью" и словенской "Мурой", пишет Rus.ERR.

Поединок должен был состояться в четверг, 27 августа, в 17.30 на стадионе "Кадриорг", однако из-за того, что у футболистов обеих команд - по одному из каждой - выявили заражение коронавирусом, Департамент здоровья объявил о запрете на проведение поединка в первоначальную дату.

ЭФС в четверг обратился с ходатайством к Министерству культуры о получении спецразрешения на проведение матча, но эта заявка была отклонена.

По словам министра культуры Тыниса Лукаса, правительство согласилось с точкой зрения Департамента здоровья о том, что играть не могут как заразившиеся футболисты, так и те, кто с ними контактировал, поэтому матч, вероятно, не состоится ни в четверг, ни в пятницу, однако пока речь идет не об отмене, а только о его переносе. Регламент УЕФА свидетельствует о том, что матч необходимо провести до 12 сентября.

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