Эстонские власти не разрешили проводить в Таллинне матч Лиги Европы с участием "Нымме Калью"

Поединок должен был состояться в четверг, 27 августа, в 17.30 на стадионе "Кадриорг", однако из-за того, что у футболистов обеих команд - по одному из каждой - выявили заражение коронавирусом, Департамент здоровья объявил о запрете на проведение поединка в первоначальную дату.

По словам министра культуры Тыниса Лукаса, правительство согласилось с точкой зрения Департамента здоровья о том, что играть не могут как заразившиеся футболисты, так и те, кто с ними контактировал, поэтому матч, вероятно, не состоится ни в четверг, ни в пятницу, однако пока речь идет не об отмене, а только о его переносе. Регламент УЕФА свидетельствует о том, что матч необходимо провести до 12 сентября.