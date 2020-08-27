Автобусные остановки в Ласнамяэ расскажут об истории района.

Проект «Музей Ласнамяэ», старт которому был дан в рамках Дней Ласнамяэ 2020, продолжается размещением на автобусных остановках стендов с информацией об исторических объектах Ласнамяэ.

«Воспринимая район исключительно как место застройки советского времени, многие забывают, что у этих мест богатая история. Неподалеку от вашего дома может располагаться, например, пограничный камень, который когда-то обозначал границу нашего города, руины сельской школы или уцелевшие здания военного аэродрома. Для того, чтобы жители Ласнамяэ лучше знали историю своих родных мест, мы установили на 11 автобусных остановках информативные стенды. Помимо краткой исторической справки они снабжены также архивными фотографиями, которые помогут представить, как выглядел тот или иной исторический объект в прошлом», – сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

С десяток автобусных остановок Ласнамяэ на некоторое время превратились в исторические инфостенды, которые рассказывают или напоминают жителям об истории района. Теперь те, кто ожидает общественный транспорт на остановках Маяка, Келлука, Лийкури, Ласнамяги, Мустакиви, Паэсилла, Кийве, Котка, Сели, Юлемисте яаам и Вирби смогут узнать много интересного о тех местах, где они находятся.

Исторические стенды будут украшать остановки до середины сентября.