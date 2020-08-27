Саакашвили заявил о возвращении в грузинскую политику

"За эти семь лет не было ни одного дня, чтобы я не интересовался делами в Грузии. Я знаю, что моя работа в качестве президента не была напрасной, и многое из того, что мы сделали, сохранено и сегодня работает. Но когда я слышу о событиях в Грузии, то точно знаю, что мы можем жить намного лучше, и каждый грузин может быть гораздо богаче. И вместе у нас это получится. Я возвращаюсь!", - сказал Саакашвили в своем видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

Видеообращение сделано на грузинском языке, в Facebook политик опубликовал его перевод на украинский язык.

При этом он назвал Украину своим вторым домом и отметил, что страна приняла его таким, какой он есть, без всяких условий и требований и что он очень ценит это.

Саакашвили также извинился перед грузинским народом за допущенные ошибки и поблагодарил его за то, что сделал его участником строительства грузинского государства и успешного исторического процесса. "Я… благодарен судьбе, что она дала мне возможность последние семь лет осознать, переосмыслить… Сейчас, с высоты этих лет, знаю, как лучше служить своей стране. Как избежать ошибок, а ошибки, конечно же, были. Были и тяжелые ошибки. Но Бог свидетель, я хотел наилучшего для своего народа. Хотел, чтобы мой народ жил лучше, гораздо богаче", - заявил он.

Ранее в четверг политик сделал заявление, в котором отметил, что не прекращал активное участие в политической жизни как Украины, так и Грузии, и намерен это делать и в дальнейшем.