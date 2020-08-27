Генпрокуратура РФ: оснований для уголовного расследования ситуации с Навальным нет

"Несмотря на начатую еще 20 августа 2020 года доследственную проверку, каких-либо данных, свидетельствующих о совершении умышленных преступных действий в отношении Навального и позволяющих квалифицировать это происшествие по уголовному закону, до настоящего времени не установлено", - заявил "Интерфаксу" представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.

"Организация такой проверки является стандартной практикой в случае подобных происшествий с авиапассажирами", - подчеркнул представитель надзорного ведомства.

Ранее в транспортной полиции Сибирского федерального округа сообщали, что по факту госпитализации Навального начата доследственная проверка.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. Утром 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite. Врачи клиники сообщили, что нашли в организме следы отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы. На этих веществах основан ряд медикаментов, а также большая группа опаснейших нервнопаралитических ядов.