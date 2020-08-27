ФОТО: BBC News

Ученые изучают свойства спрея для борьбы с коронавирусом, Лондон сдает позиции из-за карантина, во многих странах растет количество выявленных новых заражений, в секторе Газа продлен карантин, эксперты выясняют, почему иммунитет мужчин и женщин реагирует на Covid-19 по-разному.

Лаборатория Reuters Ученые во всем мире пытаются найти эффективные средства для борьбы с коронавирусом

Эти и другие новости о пандемии коронавируса - в обзоре Русской службы Би-би-си.

Спрей от комаров против Covid-19?

Ученые британской лаборатории военно-прикладных исследований и технологий (Dstl) выяснили, что вещество цитридиол, входящее в состав репеллента Mosi-guard Natural, в определенной степени может быть использовано для борьбы против коронавируса, говорится в отчете, опубликованном на сайте британского правительства.

Были проведены испытания двух типов. Выяснилось, что если смешать репеллент в жидком виде с частицами вируса, то спрей достаточно эффективно их уничтожает, а на синтетическом аналоге человеческой кожи он с частицами вируса полностью справиться не может.

В отчете подчеркивается, что синтетическая кожа из латекса используется в качестве типичной поверхности, напоминающей по свойствам человеческую кожу, но маловероятно, что она будет вести себя точно так же, как кожа человека.

В опубликованных результатах исследования приводятся лишь предварительные выводы об эффективности репеллента. Ученые надеются, что это поможет другим специалистам продолжить работу в этом направлении и найти эффективное средство для борьбы с вирусом.

Лондон сдает позиции из-за карантина

Туристы и бизнесмены больше не едут в Великобританию, отчего она теряет по 60 млн фунтов в день. Из-за карантина особенно страдает фактически вымерший с точки зрения туристической отрасли Лондон: он стремительно теряет доходы и уступает позиции другим европейскими столицами, предупредил Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC).

EPA Лондон пугающе пуст для августа. Даже на Трафальгарской площади никого

Эпидемия коронавируса в Британии оказалась одной из самых смертельных в Европе, что отпугнуло приезжих, несмотря на то, что британские воздушные ворота были широко распахнуты даже в самый разгар пандемии.

Но как только Европа начала снимать ограничения для приезжающих, Британия принялась вводить их. Скромный список стран, откуда можно приехать без обязательного двухнедельного карантина, сокращается с каждым днем: в него уже попали и Франция, и Испания.

В итоге потери только туристической отрасли Великобритании в текущем году могут достичь 22 млрд фунтов, подсчитал WTTC. Что очень некстати, поскольку британская экономика пострадала от коронавируса больше любой другой развитой страны в мире: только во втором квартале она рухнула на 20%, тогда как в США, Японии и Германии, а также в среднем среди всех членов клуба богатых стран ОЭСР падение не превысило 10%.

Британцы надеялись компенсировать часть потерь за счет внутреннего туризма, но WTTC предупреждает, что полагаться на это не стоит. В Лондоне, например, только каждый десятый фунт дохода туристической отрасли приносят приезжие из других районов страны. Почти 90% - это деньги иностранцев, приехавших в отпуск или по делам.

Опустевшие гостиницы, рестораны и музеи могут вылиться в потерю до трех миллионов рабочих мест, подсчитала WTTC, а восстановление займет годы.

В Индии выявлено более 76 тыс. зараженных за сутки

Индия вновь побила рекорд по числу новых заражений - за сутки тест на коронавирус оказался положительным более чем у 76 тыс. человек. Накануне число жертв Covid-19 перевалило за 60 тыс., страна на четвертом месте в мире по этому показателю.

По официальным данным, с начала пандемии в Индии заразилось более 3 млн человек, причем миллион новых случаев был выявлен всего за 15 дней. Для сравнения - рубеж в один миллион зараженных был пройден за 167 дней, а второй миллион - за 21 день.

Женщина в Индии EPA

Когда в марте в Индии был введен строгий карантин, стало понятно, что под удар эпидемии в первую очередь попали города.

Хотя аналогичная картина наблюдается и сейчас, эксперты предупреждают, что коронавирус постепенно распространяется и в удаленные населенные пункты. Например, недавно был зафиксирован первый случай заражения в индийском племени, живущем на Андаманских островах.

Несмотря на это, власти Индии указывают на высокий процент выздоровевших после заражения, утверждая, что это демонстрирует успешность борьбы с Covid-19. По статистике, из каждых 100 зараженных примерно 76 человек выздоровели, а смертность составляет лишь 1,8%.

В Аргентине и Южной Корее высокий прирост новых случаев

В Аргентине впервые с начала пандемии было выявлено более 10 тыс. случаев заражения за один день. Власти страны сообщили, что в среду было зарегистрировано более 10,5 тыс. случаев, тогда как во вторник их было менее 8,9 тыс.

Ситуацию с коронавирусом в Аргентине в последнее время нельзя назвать благополучной. В понедельник в стране был поставлен печальный рекорд по количеству смертей от Covid-19 за сутки.

Пациенты в Аргентине Reuters Кривая числа зараженных в Аргентине неуклонно движется вверх

В самом начале пандемии в стране был введен строгий карантин, благодаря которому количество заражений было относительно невысоким, особенно в сравнении с соседней Бразилией, но сейчас кривая числа зараженных неуклонно движется вверх.

В Южной Корее за сутки был выявлен 441 новый случай заражения коронавирусом, это самый высокий показатель с начала марта. 434 человека заразились в стране, 313 из них живут в Сеуле, сообщил министр здравоохранения.

Более 900 случаев заражений связаны с протестантской церковью "Саранг Джейл" в Сеуле. Ранее власти страны обвинили ее пастора Чун Кван Хуна в безответственности и игнорировании карантинных требований.

В секторе Газа продлен карантин

Власти сектора Газа продлили карантин еще на три дня. Мечети, школы и многие компании будут закрыты, а люди смогут выходить на улицу лишь по веской причине.

В начале недели был введен 48-часовой комендантский час после того, как было выявлено заражение у нескольких жителей, не находившихся в карантинном изоляторе. С тех пор два человека скончались, и тест на коронавирус дал положительный результат у 20 человек.

В Ливане заражаются пострадавшие от взрыва

Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Хасан Диаб заявил, что страна рискует потерять контроль над распространением коронавируса, поскольку после взрыва в Бейруте количество новых случаев инфицирования продолжает расти.

После взрыва в порту столицы, случившегося 4 августа, начали заражаться люди, оказавшиеся в больницах.

"Количество заражений быстро увеличивается. Если так будет продолжаться, мы упустим контроль над этой пандемией", - говорится в заявлении премьера.

В среду власти объявили о 55 новых случаях заражения за сутки. Скончались 12 человек, что стало рекордом для страны.

В других странах:

Во Франции за сутки было выявлено более 5,4 тыс. новых случаев. Это самый высокий показатель после того, как в стране началось массовое тестирование на Covid-19. Премьер-министр Жан Кастекс заявил, что государство будет делать все, что в его силах, но в борьбе с пандемией должен участвовать каждый

за сутки было выявлено более 5,4 тыс. новых случаев. Это самый высокий показатель после того, как в стране началось массовое тестирование на Covid-19. Премьер-министр Жан Кастекс заявил, что государство будет делать все, что в его силах, но в борьбе с пандемией должен участвовать каждый В Италии число новых заражений за 24 часа превысило 1,3 тыс. 13 человек умерли

число новых заражений за 24 часа превысило 1,3 тыс. 13 человек умерли В Испании власти регионов проведут совещания с главами управлений здравоохранения и образования о начале учебного года и возвращении детей в школы. Число новых случаев в стране продолжает расти - почти 3,6 тыс. за сутки. Большинство заболевших находятся в Мадриде, но много случаев заражения и в Андалусии - 358 новых зараженных, что стало рекордом для региона

власти регионов проведут совещания с главами управлений здравоохранения и образования о начале учебного года и возвращении детей в школы. Число новых случаев в стране продолжает расти - почти 3,6 тыс. за сутки. Большинство заболевших находятся в Мадриде, но много случаев заражения и в Андалусии - 358 новых зараженных, что стало рекордом для региона Экономика Хорватии в значительной мере зависит от туризма, но из-за притока людей в страну выросло число новых случаев заражения. За сутки там было выявлено 358 заболевших

в значительной мере зависит от туризма, но из-за притока людей в страну выросло число новых случаев заражения. За сутки там было выявлено 358 заболевших Растет количество инфицированных и в Швейцарии. Самая сложная ситуация сложилась в Цюрихе. В городе действует правило об обязательном ношении масок в клубах, которые могут принять более 100 посетителей.

Иммунитет мужчин и женщин реагирует по-разному

Американские ученые из Йельского университета попытались выяснить, почему коронавирус воздействует различным образом на женщин и мужчин. Согласно статистике, у мужчин, особенно престарелых, чаще случаются осложнения от Covid-19. Итоги исследования были опубликованы в журнале Nature.

Согласно отчету, в мире 60% смертей от вируса приходится на мужчин. Ученые попытались узнать, не связано ли это с тем, что иммунные системы женщин и мужчин откликаются на вирус по-разному.

Люди в Индонезии EPA Мужчины и женщины реагируют на Covid-19 по-разному

"Мы выяснили, что мужчины и женщины действительно реагируют на Covid-19 по-разному", - сказал руководитель исследовательской группы Акико Ивасаки в интервью Science Alert. Он отметил, что эти различия, вероятно, объясняют повышенную восприимчивость мужчин к болезни.