В Ülemiste City откроется комплекс из 12-этажного офиса и здания парковки

В понедельник 31 августа откроется комплекс из 12-этажного офиса и здания парковки в Ülemiste City и площади Виктора перед ним; общая стоимость построек превысила 25 млн евро.
Офисное здание на улице Сепапая, 1 расположено в стратегически важном для города месте - на пересечении главных въездных дорог Суур-Сыямяэ и улицы Лыытса. Это первое завершенное здание следующего этапа развития городка, сообщила в четверг BNS пресс-служба Technopolis Ülemiste.
Офисное здание соединено с прилегающей к нему автостоянкой. На южной стороне новостроек достроили городскую площадь с флагами и зоной отдыха.