В Ülemiste City откроется комплекс из 12-этажного офиса и здания парковки

Офисное здание на улице Сепапая, 1 расположено в стратегически важном для города месте - на пересечении главных въездных дорог Суур-Сыямяэ и улицы Лыытса. Это первое завершенное здание следующего этапа развития городка, сообщила в четверг BNS пресс-служба Technopolis Ülemiste.