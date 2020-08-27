Чт, 27.08.2020
Неэстонцы – не слизни. Мы такие же люди, такие же местные жители, такие же налогоплательщики, как те, кто родился «с хорошим стартовым пакетом». Яна Тоом
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • В Ülemiste City откроется комплекс из 12-этажного офиса и здания парковки

В Ülemiste City откроется комплекс из 12-этажного офиса и здания парковки

Technopolis Ülemiste.

ФОТО: Tairo Lutter/Postimees

В понедельник 31 августа откроется комплекс из 12-этажного офиса и здания парковки в Ülemiste City и площади Виктора перед ним; общая стоимость построек превысила 25 млн евро.

Офисное здание на улице Сепапая, 1 расположено в стратегически важном для города месте - на пересечении главных въездных дорог Суур-Сыямяэ и улицы Лыытса. Это первое завершенное здание следующего этапа развития городка, сообщила в четверг BNS пресс-служба Technopolis Ülemiste. 

Офисное здание соединено с прилегающей к нему автостоянкой. На южной стороне новостроек достроили городскую площадь с флагами и зоной отдыха.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ