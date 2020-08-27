Страны Балтии призывают ЕС к жестким санкциям против режима Лукашенко

Министры иностранных дел ряда стран-членов Европейского союза (ЕС), включая представителей стран Балтии, в четверг призвали ввести более жесткие санкции против авторитарного режима действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, чем блок планирует в настоящее время, пишет Rus.TVNET.
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на встрече дипломатов стран-членов ЕС в Берлине заявил, что введение санкций в отношении 15-20 должностных лиц, виновных в фальсификации результатов выборов и жестоком подавлении мирных демонстраций, было бы "слишком символическим".
К его мнению присоединился и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, который отметил, что такого небольшого количества лиц, подпадающих под санкции, недостаточно, и что Рига готовит гораздо более длинный санкционный список.
В свою очередь, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу подчеркнул, что самого Лукашенко также следует включить в список лиц, подпадающих под санкции ЕС.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас перед заседанием также подчеркнул, что режим Лукашенко в последние дни снова усилил репрессии против своих оппонентов.
"Нам необходимо оценить, достаточны ли санкции, которые мы готовим, или нам в свете нынешних событий нужно сделать больше", - подчеркнул он.
Как сообщалось, уже третью неделю в Белоруссии проходят массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, которые прошли 9 августа.
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