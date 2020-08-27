Айвар Мяэ подал в отставку с поста гендиректора оперы "Эстония"

«Айвар Мяэ еще вчера выразил желание уйти в отставку, и в начале сегодняшнего заседания совета Национальной оперы он также официально выразил свое желание, - сказал председатель совета Ивари Илья. - Совет постановил удовлетворить заявление Айвара Мяэ, чтобы как можно скорее повседневная жизнь и деятельность Национальной оперы могли войти в обычную колею».

«В Национальной опере работает почти 500 человек, которые каждый день делают все возможное, чтобы создавать в этих стенах произведения искусства. Считаю крайне несправедливым заставлять их вместо творческой работы зацикливаться на проблемах администрации. Не знаю, что говорится в резюме доверенного лица, но знаю, что эстонцам нужно каждый день, и что для этого нужна спокойная рабочая атмосфера. Я ухожу в отставку по собственному желанию, чтобы театр мог двигаться дальше и сосредоточиться как на новом сезоне, так и на формировании будущего», - сказал Мяэ.