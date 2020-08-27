Видео ⟩ Нарвский мотополицейский задержал пьяного водителя, превысившего скорость

В понедельник вечером на дороге Нарва – Нарва-Йыэсуу мотополицейский заметил автомобиль Mercedes-Benz, водитель которого ехал со значительным превышением скорости. После требования остановиться, водитель автомобиля попытался скрыться, и петляя по узким лесным дорогам, временами развивал скорость более 120 км/ч. После длившейся менее 10 минут погони водитель выбежал из машины и попытался скрыться в лесу, но был задержан. Помимо превышения скорости, у водителя было установлено алкогольное опьянение, сообщило на своей странице в Facebook Нарвское отделение полиции.