Postimees в Минске ⟩ «Надоело бояться»: силовики задерживают журналистов и протестующих

В шесть часов вечера белорусские оппозиционеры собрались в районе площади Свободы, между минским собором Святого Духа и Архикафедральным костелом Девы Марии. На место сбора приехала и милиция, которая задержала всех пришедших журналистов.
Одна из участниц акции протеста, Елена, на вопрос, не опасается ли она идти на площадь Независимости после вчерашних чисток, призналась, что боится. «Надоело бояться», - добавила другая женщина. «Нет. Чего бояться? Они уже что могли, то сделали, - ответила другая участница акции. - Что мне теперь на улицу не выходить?»
Около половины седьмого собравшиеся двинулись по улице Ленина и проспекту Независимости в сторону площади Независимости, к Красному костелу. Оптимистично звучали лозунги «Жыве Беларусь!», «Верым, можам, пераможам!» и другие.
Перед костелом народ стоял недолго, около 20-25 минут, в то время как из громкоговорителей звучали требования властей разойтись.
В какой-то момент вдруг все засуетились и стремительно начали двигаться обратно к проспекту, но уйти не удалось, так как всю площадь окружил ОМОН. Девушкам, пенсионерам и семьям с детьми разрешали выйти из оцепления. По словам представителя ОМОНа, собирались задерживать только мужчин. Их обещали только идентифицировать и отпустить. Репортеру Postimees при этом удалось ускользнуть от омоновцев.
Около половины девятого остальных протестующих отпустили. По данным правозащитников, на площади Независимости было задержано более 70 человек. Этот список дополняется. Также поступила информация, что из РУВД начинают отпускать журналистов.