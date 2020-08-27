Postimees в Минске ⟩ «Надоело бояться»: силовики задерживают журналистов и протестующих

Одна из участниц акции протеста, Елена, на вопрос, не опасается ли она идти на площадь Независимости после вчерашних чисток, призналась, что боится. «Надоело бояться», - добавила другая женщина. «Нет. Чего бояться? Они уже что могли, то сделали, - ответила другая участница акции. - Что мне теперь на улицу не выходить?»

Около половины седьмого собравшиеся двинулись по улице Ленина и проспекту Независимости в сторону площади Независимости, к Красному костелу. Оптимистично звучали лозунги «Жыве Беларусь!», «Верым, можам, пераможам!» и другие.

Марширующий по проспекту Независимости к площади народ Минск, 27.08.2020. ФОТО: Postimees.ee

Перед костелом народ стоял недолго, около 20-25 минут, в то время как из громкоговорителей звучали требования властей разойтись.

В какой-то момент вдруг все засуетились и стремительно начали двигаться обратно к проспекту, но уйти не удалось, так как всю площадь окружил ОМОН. Девушкам, пенсионерам и семьям с детьми разрешали выйти из оцепления. По словам представителя ОМОНа, собирались задерживать только мужчин. Их обещали только идентифицировать и отпустить. Репортеру Postimees при этом удалось ускользнуть от омоновцев.