Силовики задерживают участников акции протеста на площади Независимости в Минске

После 19 часов 27 августа на площадь Независимости в Минске пришли протестующие. Спустя полчаса начались задержания. Силовики при этом подходили к журналистам и требовали не снимать происходящее. О том, что происходит на площади, сообщают корреспонденты tut.by. Этим вечером в Минске массово задерживают работников СМИ, которые освещают события в городе. По данным правозащитников, по состоянию на 20.30, задержано более 55 человек.
Люди стали собираться на площади Независимости в районе 19 часов. Громкоговоритель напомнил собравшимся о нарушении действующего законодательства, потом на площади появился ОМОН, автозаки и микроавтобусы. Подземные переходы, которые ведут на площадь Независимости, перекрыли металлическими заграждениями.
Силовики оцепили площадь и не выпускают людей: по данным журналистов, в окружение попало около тысячи человек. Силовики проверили документы у журналистов, предупредили, что начнется зачистка.
Около 19.30 на площади начались задержания. По словам корреспондента tut.by, людей заводят в автозаки без применения силы.
Всех, кто пришел на площадь, через несколько минут сразу оцепили силовики и разделили на две группы. Сперва их просто держали в оцеплении. Теперь из толпы по одному спокойно выводят парней и ведут в автозак. Остальные стоят, силовики периодически перегруппировываются. Подъезжают новые автозаки.
С площади увели девять журналистов: их отвели в микроавтобус проверять документы. Среди них журналист TUT.BY Алексей Судников, Татьяна Коровенкова (БелаПАН), Александра Богуславская (DW), журналисты Лента.ру и другие. Там журналистов попросили выключить телефоны и заявили, что доставят «в соответствующие органы внутренних дел, проверят документы и отпустят».
После 20 часов на площадь прибыла новая группа силовиков, они рассредоточились по краю проспекта Независимости.
К 20.30 на площади Независимости от крыльца Красного костела практически ушел ОМОН. Люди кричали «Позор!» и «Каждый день!» и стали расходиться. На площади была замечена группа волонтеров Красного Креста.