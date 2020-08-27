Силовики задерживают участников акции протеста на площади Независимости в Минске

Люди стали собираться на площади Независимости в районе 19 часов. Громкоговоритель напомнил собравшимся о нарушении действующего законодательства, потом на площади появился ОМОН, автозаки и микроавтобусы. Подземные переходы, которые ведут на площадь Независимости, перекрыли металлическими заграждениями.

Силовики оцепили площадь и не выпускают людей: по данным журналистов, в окружение попало около тысячи человек. Силовики проверили документы у журналистов, предупредили, что начнется зачистка.

Около 19.30 на площади начались задержания. По словам корреспондента tut.by, людей заводят в автозаки без применения силы.

Всех, кто пришел на площадь, через несколько минут сразу оцепили силовики и разделили на две группы. Сперва их просто держали в оцеплении. Теперь из толпы по одному спокойно выводят парней и ведут в автозак. Остальные стоят, силовики периодически перегруппировываются. Подъезжают новые автозаки.

С площади увели девять журналистов: их отвели в микроавтобус проверять документы. Среди них журналист TUT.BY Алексей Судников, Татьяна Коровенкова (БелаПАН), Александра Богуславская (DW), журналисты Лента.ру и другие. Там журналистов попросили выключить телефоны и заявили, что доставят «в соответствующие органы внутренних дел, проверят документы и отпустят».

После 20 часов на площадь прибыла новая группа силовиков, они рассредоточились по краю проспекта Независимости.