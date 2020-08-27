Танель Кийк прокомментировал возможность прямых рейсов в страны с высоким уровнем заражения

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас (Центристская партия) напомнил, что ограничения на полеты были установлены по обоюдному согласию трех стран Балтии в ситуации, когда уровень заражения снижался. Однако сейчас уровень заражения составляет 25, то есть 25 случаев на 100 000 жителей.

«Сегодня сложилась новая ситуация: в основном уровень заражения высок, в Европе всего несколько стран, где этот показатель меньше 25. Практически нет стран после приезда из которых не нужно выдерживать карантин», - пояснил Аас.

Министр социальных дел Танель Кийк (Центристская партия) отметил, что разрешение прямых рейсов в страны с высоким риском заражения неизбежно подаст сигнал, будто туда ехать рекомендуется. «И определенно тех людей, которые воспользуются этой возможностью, будет больше, чем в том случае, если бы добираться нужно было с пересадкой», - пояснил Кийк. В то же время Кийк сказал, что согласен с аргументами Ааса, а также отметил, что ситуация изменилась.

«Меры, которые были приняты для самолетов и перелетов в то время, больше не могут применяться в той же степени, и поэтому необходимо пересмотреть, какие ограничения, меры и разрешения мы будем применять в сентябре», - сказал Кийк на сегодняшней правительственной пресс-конференции.