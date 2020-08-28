Пт, 28.08.2020
Глядя на все чаще появляющиеся в последние дни случаи новых заражений за рубежом, я не хотел бы быть излишне оптимистичным. Таави Аас
Таави Аас
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Студия Postimees: пользу приложения HOIA измерить невозможно
За неделю отметились пять зараженных

  • Приложение рассчитано на сознательных граждан
  • Отметить себя зараженным ради шутки не получится
  • Разглашение личных данных исключено
  • Учет уведомлений о контактах не ведется

Эстонское антикоронавирусное приложение HOIA уже неделю доступно пользователям. В чем можно измерить его пользу?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире представитель фирмы-разработчика приложения HOIA Алексей Бляхин.

Выдержки из беседы:

– За неделю мобильное приложение скачали около 65 000 человек. Сколько из них зарегистрировались как зараженные?

– 65 000 человек – это примерно 5% населения Эстонии. За это время пять человек отметили себя в этом приложении как зараженные.

Алексей Бляхин: информация будет считываться задним числом

ФОТО: Madis Veltman/

– Похоже, что это капля в море. Можно ли рассчитывать на положительный эффект?

– Это только кажется, что капля в море. Если в день регистрируется примерно один зараженный, это нормальное явление.  

– Тем не менее, можно ли рассчитывать на положительный эффект, если люди должны  регистрироваться добровольно?

– Конечно! Плюс этого приложения в том и заключается, что оно абсолютно добровольное, включая регистрацию  диагноза.  

– Почему данные о зараженных не поступают в программу централизованно?

– Просто потому, что никто не знает, кому принадлежит какой телефон. И мы не хотим этого знать и не можем послать в систему эти данные принудительно.

– На какой же результат в таком случае можно рассчитывать? Если человек настолько социально ответственен, он не будет гулять по улице больным. Зачем ему отмечаться в телефоне и регистрировать свой диагноз?

– Приложение рассчитано именно на сознательных граждан. Специфика коронавируса такова, что когда человек узнает о своем заражении, то уже поздно что-то предпринимать. Он мог заразить кого-то на улицах, еще не ведая, что он заражен коронавирусом.

Смысл этого приложения в том, чтобы предупредить тех людей, с которыми контактировал зараженный в течение последних 14 дней, когда он еще не знал о своей болезни. Информация будет считываться задним числом.

На экране у пользователей приложения, пересекавшихся с зараженным, появится сообщение об опасном контакте. Телефон помнит всё, в отличие от человека, который не всегда может припомнить, где и с кем он контактировал в течение последних двух недель.

– Исключается ли вероятность того, что здоровые молодые люди станут запугивать окружающих, отмечая себя в приложении больными шутки ради?

– Очень хорошо, если они ради шутки скачают это приложение, и оно начнет работать. Тем не менее, отметить себя зараженным для потехи не удастся.

При регистрации диагноза приложение перенаправит пользователя на портал пациента, где нужно будет идентифицироваться и подтвердить этот диагноз.

– Значит, всё-таки часть информации предоставляется государством? Это несколько противоречит вашим предыдущим заявлениям о том, что централизованная подача информации о зараженных исключена, чтобы избежать отслеживания личных данных...

– Да, часть информации всё же к нам поступает. Но противоречий тут нет. Человек сам инициирует процедуру проверки, и только после этого данные проверяются.

– В чем гарантии, что программа не следит за пользователями?

– Информация о болезнях абсолютно конфиденциальна.

Программа сделана исходя из того, чтобы можно было уведомить человека об опасном контакте, не разглашая личных данных. В этом – смыл и цель приложения.  

– Почему же население очень настороженно отнеслось к этому приложению?

– После начала пандемии в СМИ очень сильно культивировался миф о том, что коронавирус придуман для того, чтобы всех чипировать. На этом фоне любое приложение, связанное с коронавирусом, будет восприниматься довольно негативно.  

– Приложение основано на Bluetooth, который у многих выключен. К тому же он очень энергоемкий…

– Есть два разных Bluetooth, в том числе энергоемкий. В нашем приложении использован энергосберегающий Bluetooth. Если он выключен, программа об этом напомнит и посоветует включить его снова.

– Как в процессе обмена информацией становится известно, что этот телефон принадлежит именно мне?

– Департамент здоровья не знает, кому принадлежат те или иные коды. Но когда вы заходите на сайт Департамента, то телефон знает, что именно он вас туда направил. А государство знает то, что оно и сейчас знает – ваш диагноз.

Информацию об опасном контакте никто никому не рассылает. Телефон сам понимает, что ему нужно предупредить своего владельца.

Телефон считывает коды о зараженных с публичного сайта. Просматривая список зараженных, он понимает, что с этим кодом был контакт и начинает пищать.

– По нашим данным, программа далеко не у всех работает, случаются сбои. Много ли нареканий?

– Поступило несколько десятков сообщений об ошибках. Программа будет совершенствоваться, мы постоянно работаем над исправлением ошибок.

– 30 000 евро – это полная стоимость проекта?

– Эти 30 000 евро пошли на проверку безопасности программы сторонней фирмой. Разработка программы была осуществлена эстонскими фирмами совершенно бесплатно для государства.  

– Далее вы планируете расширять горизонты?

– Сейчас эта программа работает только в Эстонии. Следующий шаг – расширить ее действие на зарубежные страны, чтобы люди получали предупреждения и из-за границы. Эстонская программа – часть большой европейской программы, которая основана на сотрудничестве с компаниями Google и Apple, которые встроили «основную математику» этого приложения прямо в операционную систему телефонов.

– В чем можно измерить пользу этого приложения?

– Вопрос о пользе приложения, конечно, интересный. Мы никогда не узнаем, сколько человек получили на свои телефоны уведомления об опасных контактах. Такой учет не ведется.

И это хорошо. Это означает, что никто не узнает, кто с кем контактировал.

Подробности в повторе!

Студия Postimees: убережет ли HOIA от коронавируса? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja

ФОТО: Madis Veltman/

  • Мобильное приложение скачало около 65 000 человек. Сколько из них зарегистрировались как зараженные?
  • Почему жители Эстонии настороженно отнеслись к этому приложению? 
  • Есть ли гарантии, что приложение HOIA не следит за пользователями?
  • В чем можно измерить пользу этого приложения?
  • Можно ли рассчитывать на положительный эффект, если люди должны добровольно регистрироваться как зараженные?
  • Почему данные о зараженных не поступают в программу централизованно?
  • Много ли нареканий поступило от пользователей? Будет ли HOIA совершенствоваться?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja 

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