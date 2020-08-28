Студия Postimees: пользу приложения HOIA измерить невозможно

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире представитель фирмы-разработчика приложения HOIA Алексей Бляхин.

Выдержки из беседы:

– За неделю мобильное приложение скачали около 65 000 человек. Сколько из них зарегистрировались как зараженные?

– 65 000 человек – это примерно 5% населения Эстонии. За это время пять человек отметили себя в этом приложении как зараженные.

Алексей Бляхин: информация будет считываться задним числом ФОТО: Madis Veltman/

– Похоже, что это капля в море. Можно ли рассчитывать на положительный эффект?

– Это только кажется, что капля в море. Если в день регистрируется примерно один зараженный, это нормальное явление.

– Тем не менее, можно ли рассчитывать на положительный эффект, если люди должны регистрироваться добровольно?

– Конечно! Плюс этого приложения в том и заключается, что оно абсолютно добровольное, включая регистрацию диагноза.

– Почему данные о зараженных не поступают в программу централизованно?

– Просто потому, что никто не знает, кому принадлежит какой телефон. И мы не хотим этого знать и не можем послать в систему эти данные принудительно.

– На какой же результат в таком случае можно рассчитывать? Если человек настолько социально ответственен, он не будет гулять по улице больным. Зачем ему отмечаться в телефоне и регистрировать свой диагноз?

– Приложение рассчитано именно на сознательных граждан. Специфика коронавируса такова, что когда человек узнает о своем заражении, то уже поздно что-то предпринимать. Он мог заразить кого-то на улицах, еще не ведая, что он заражен коронавирусом.

Смысл этого приложения в том, чтобы предупредить тех людей, с которыми контактировал зараженный в течение последних 14 дней, когда он еще не знал о своей болезни. Информация будет считываться задним числом.

На экране у пользователей приложения, пересекавшихся с зараженным, появится сообщение об опасном контакте. Телефон помнит всё, в отличие от человека, который не всегда может припомнить, где и с кем он контактировал в течение последних двух недель.

– Исключается ли вероятность того, что здоровые молодые люди станут запугивать окружающих, отмечая себя в приложении больными шутки ради?

– Очень хорошо, если они ради шутки скачают это приложение, и оно начнет работать. Тем не менее, отметить себя зараженным для потехи не удастся.

При регистрации диагноза приложение перенаправит пользователя на портал пациента, где нужно будет идентифицироваться и подтвердить этот диагноз.

– Значит, всё-таки часть информации предоставляется государством? Это несколько противоречит вашим предыдущим заявлениям о том, что централизованная подача информации о зараженных исключена, чтобы избежать отслеживания личных данных...

– Да, часть информации всё же к нам поступает. Но противоречий тут нет. Человек сам инициирует процедуру проверки, и только после этого данные проверяются.

– В чем гарантии, что программа не следит за пользователями?

– Информация о болезнях абсолютно конфиденциальна.