Студия Postimees: пользу приложения HOIA измерить невозможно
- Приложение рассчитано на сознательных граждан
- Отметить себя зараженным ради шутки не получится
- Разглашение личных данных исключено
- Учет уведомлений о контактах не ведется
Эстонское антикоронавирусное приложение HOIA уже неделю доступно пользователям. В чем можно измерить его пользу?
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире представитель фирмы-разработчика приложения HOIA Алексей Бляхин.
Выдержки из беседы:
– За неделю мобильное приложение скачали около 65 000 человек. Сколько из них зарегистрировались как зараженные?
– 65 000 человек – это примерно 5% населения Эстонии. За это время пять человек отметили себя в этом приложении как зараженные.
– Похоже, что это капля в море. Можно ли рассчитывать на положительный эффект?
– Это только кажется, что капля в море. Если в день регистрируется примерно один зараженный, это нормальное явление.
– Тем не менее, можно ли рассчитывать на положительный эффект, если люди должны регистрироваться добровольно?
– Конечно! Плюс этого приложения в том и заключается, что оно абсолютно добровольное, включая регистрацию диагноза.
– Почему данные о зараженных не поступают в программу централизованно?
– Просто потому, что никто не знает, кому принадлежит какой телефон. И мы не хотим этого знать и не можем послать в систему эти данные принудительно.
– На какой же результат в таком случае можно рассчитывать? Если человек настолько социально ответственен, он не будет гулять по улице больным. Зачем ему отмечаться в телефоне и регистрировать свой диагноз?
– Приложение рассчитано именно на сознательных граждан. Специфика коронавируса такова, что когда человек узнает о своем заражении, то уже поздно что-то предпринимать. Он мог заразить кого-то на улицах, еще не ведая, что он заражен коронавирусом.
Смысл этого приложения в том, чтобы предупредить тех людей, с которыми контактировал зараженный в течение последних 14 дней, когда он еще не знал о своей болезни. Информация будет считываться задним числом.
На экране у пользователей приложения, пересекавшихся с зараженным, появится сообщение об опасном контакте. Телефон помнит всё, в отличие от человека, который не всегда может припомнить, где и с кем он контактировал в течение последних двух недель.
– Исключается ли вероятность того, что здоровые молодые люди станут запугивать окружающих, отмечая себя в приложении больными шутки ради?
– Очень хорошо, если они ради шутки скачают это приложение, и оно начнет работать. Тем не менее, отметить себя зараженным для потехи не удастся.
При регистрации диагноза приложение перенаправит пользователя на портал пациента, где нужно будет идентифицироваться и подтвердить этот диагноз.
– Значит, всё-таки часть информации предоставляется государством? Это несколько противоречит вашим предыдущим заявлениям о том, что централизованная подача информации о зараженных исключена, чтобы избежать отслеживания личных данных...
– Да, часть информации всё же к нам поступает. Но противоречий тут нет. Человек сам инициирует процедуру проверки, и только после этого данные проверяются.
– В чем гарантии, что программа не следит за пользователями?
– Информация о болезнях абсолютно конфиденциальна.
Программа сделана исходя из того, чтобы можно было уведомить человека об опасном контакте, не разглашая личных данных. В этом – смыл и цель приложения.
– Почему же население очень настороженно отнеслось к этому приложению?
– После начала пандемии в СМИ очень сильно культивировался миф о том, что коронавирус придуман для того, чтобы всех чипировать. На этом фоне любое приложение, связанное с коронавирусом, будет восприниматься довольно негативно.
– Приложение основано на Bluetooth, который у многих выключен. К тому же он очень энергоемкий…
– Есть два разных Bluetooth, в том числе энергоемкий. В нашем приложении использован энергосберегающий Bluetooth. Если он выключен, программа об этом напомнит и посоветует включить его снова.
– Как в процессе обмена информацией становится известно, что этот телефон принадлежит именно мне?
– Департамент здоровья не знает, кому принадлежат те или иные коды. Но когда вы заходите на сайт Департамента, то телефон знает, что именно он вас туда направил. А государство знает то, что оно и сейчас знает – ваш диагноз.
Информацию об опасном контакте никто никому не рассылает. Телефон сам понимает, что ему нужно предупредить своего владельца.
Телефон считывает коды о зараженных с публичного сайта. Просматривая список зараженных, он понимает, что с этим кодом был контакт и начинает пищать.
– По нашим данным, программа далеко не у всех работает, случаются сбои. Много ли нареканий?
– Поступило несколько десятков сообщений об ошибках. Программа будет совершенствоваться, мы постоянно работаем над исправлением ошибок.
– 30 000 евро – это полная стоимость проекта?
– Эти 30 000 евро пошли на проверку безопасности программы сторонней фирмой. Разработка программы была осуществлена эстонскими фирмами совершенно бесплатно для государства.
– Далее вы планируете расширять горизонты?
– Сейчас эта программа работает только в Эстонии. Следующий шаг – расширить ее действие на зарубежные страны, чтобы люди получали предупреждения и из-за границы. Эстонская программа – часть большой европейской программы, которая основана на сотрудничестве с компаниями Google и Apple, которые встроили «основную математику» этого приложения прямо в операционную систему телефонов.
– В чем можно измерить пользу этого приложения?
– Вопрос о пользе приложения, конечно, интересный. Мы никогда не узнаем, сколько человек получили на свои телефоны уведомления об опасных контактах. Такой учет не ведется.
И это хорошо. Это означает, что никто не узнает, кто с кем контактировал.
Подробности в повторе!
- Мобильное приложение скачало около 65 000 человек. Сколько из них зарегистрировались как зараженные?
- Почему жители Эстонии настороженно отнеслись к этому приложению?
- Есть ли гарантии, что приложение HOIA не следит за пользователями?
- В чем можно измерить пользу этого приложения?
- Можно ли рассчитывать на положительный эффект, если люди должны добровольно регистрироваться как зараженные?
- Почему данные о зараженных не поступают в программу централизованно?
- Много ли нареканий поступило от пользователей? Будет ли HOIA совершенствоваться?
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja
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