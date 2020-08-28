Студия Postimees: убережет ли HOIA от коронавируса?
Эстонское антикоронавирусное приложение HOIA уже неделю доступно пользователям. В чем можно измерить его пользу?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире представитель фирмы-разработчика приложения HOIA Алексей Бляхин. Смотрите интервью в 11:30!
- Мобильное приложение скачали около 65 000 человек. Сколько из них зарегистрировались как зараженные?
- Почему жители Эстонии настороженно отнеслись к этому приложению?
- Есть ли гарантии, что приложение HOIA не следит за пользователями?
- В чем можно измерить пользу этого приложения?
- Можно ли рассчитывать на положительный эффект, если люди должны добровольно регистрироваться как зараженные?
- Почему данные о зараженных не поступают в программу централизованно?
- Много ли нареканий поступило от пользователей? Будет ли HOIA совершенствоваться?