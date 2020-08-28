Пт, 28.08.2020
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Михаил Кылварт

Студия Postimees: убережет ли HOIA от коронавируса?
11:30

Алексей Бляхин, разработчик приложения HOIA

ФОТО: Erakogu

Эстонское антикоронавирусное приложение HOIA уже неделю доступно пользователям. В чем можно измерить его пользу?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире представитель фирмы-разработчика приложения HOIA Алексей Бляхин. Смотрите интервью в 11:30!

  • Мобильное приложение скачали около 65 000 человек. Сколько из них зарегистрировались как зараженные?
  • Почему жители Эстонии настороженно отнеслись к этому приложению? 
  • Есть ли гарантии, что приложение HOIA не следит за пользователями?
  • В чем можно измерить пользу этого приложения?
  • Можно ли рассчитывать на положительный эффект, если люди должны добровольно регистрироваться как зараженные?
  • Почему данные о зараженных не поступают в программу централизованно?
  • Много ли нареканий поступило от пользователей? Будет ли HOIA совершенствоваться?

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