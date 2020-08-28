Футболисты "Пайде" и "Левадии" вылетели из Лиги Европы

Команда "Пайде", впервые в истории пробившаяся в еврокубки, не сумела преодолеть первый отборочный раунд Лиги Европы УЕФА. Не получилось пройти дальше и у таллиннской "Левадии", которая в дополнительное время уступила команде "Б-36" с Фарерских островов, пишет Rus.ERR.