Пт, 28.08.2020
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Яна Тоом

Футболисты "Пайде" и "Левадии" вылетели из Лиги Европы

Игроки "Левадии".

ФОТО: Tairo Lutter

Команда "Пайде", впервые в истории пробившаяся в еврокубки, не сумела преодолеть первый отборочный раунд Лиги Европы УЕФА. Не получилось пройти дальше и у таллиннской "Левадии", которая в дополнительное время уступила команде "Б-36" с Фарерских островов, пишет Rus.ERR.

В четверг, 27 августа, команда "Пайде" на выезде проиграла "Жальгирису" из Вильнюса - 0:2.

"Левадия" в гостях потерпела поражение от "Б-36" - 3:4.

По регламенту этого сезона, все отборочные раунды еврокубков, кроме плей-офф Лиги чемпионов, проходят в формате одноматчевых противостояний с возможным дополнительным временем и серией пенальти.

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