Футболисты "Пайде" и "Левадии" вылетели из Лиги Европы

Команда "Пайде", впервые в истории пробившаяся в еврокубки, не сумела преодолеть первый отборочный раунд Лиги Европы УЕФА. Не получилось пройти дальше и у таллиннской "Левадии", которая в дополнительное время уступила команде "Б-36" с Фарерских островов, пишет Rus.ERR.
В четверг, 27 августа, команда "Пайде" на выезде проиграла "Жальгирису" из Вильнюса - 0:2.
"Левадия" в гостях потерпела поражение от "Б-36" - 3:4.
По регламенту этого сезона, все отборочные раунды еврокубков, кроме плей-офф Лиги чемпионов, проходят в формате одноматчевых противостояний с возможным дополнительным временем и серией пенальти.