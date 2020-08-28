Осенью Керсти Кальюлайд проработает две недели в Пярнумаа

Президент Керсти Кальюлайд продолжит начатую два года назад традицию выездной работы за пределами Таллинна — в этом году с 15 по 25 сентября официальным местом работы главы государства станет город Пярну, а сфера деятельности затронет весь Пярнуский уезд.
Об этом сообщил советник президента Таави Линнамяэ, отметив, что когда Керсти Кальюлайд два года назад впервые выбралась из резиденции в Кадриорге и назвала Нарву местом своей командировки на несколько недель, это вызвало большой интерес. «Различные регионы Эстонии после этого стали выяснять, продолжится ли новая традиция, приедет ли и к ним президент», - отметил Линнамяэ.
Два года назад выездной резиденцией Керсти Кальюлайд стали Нарва и Ида-Вирумаа, в прошлом году — Ряпина и вся Юго-Восточная Эстония, в этом году — город Пярну и на несколько недель весь Пярнуский уезд.
На это время президент остановится в Пярнуской гостинице Rannahotell. Как и в прежние годы, в выездной резиденции разместятся и те сотрудники канцелярии президента, которые непосредственно связаны с событиями и встречами Кальюлайд в регионе. В течение десяти дней президент встретится с представителями местной общественности, посетит предприятия и местные самоуправления, школы, гражданские объединения и государственные учреждения.