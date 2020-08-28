Осенью Керсти Кальюлайд проработает две недели в Пярнумаа

Об этом сообщил советник президента Таави Линнамяэ, отметив, что когда Керсти Кальюлайд два года назад впервые выбралась из резиденции в Кадриорге и назвала Нарву местом своей командировки на несколько недель, это вызвало большой интерес. «Различные регионы Эстонии после этого стали выяснять, продолжится ли новая традиция, приедет ли и к ним президент», - отметил Линнамяэ.

Два года назад выездной резиденцией Керсти Кальюлайд стали Нарва и Ида-Вирумаа, в прошлом году — Ряпина и вся Юго-Восточная Эстония, в этом году — город Пярну и на несколько недель весь Пярнуский уезд.