Исследования исключают широкое распространение вируса

Профессор факультета семейной медицины Тартуского университета Рут Калда признала, что на основании проведенного в августе исследования нельзя сказать, что люди более охотно участвовали в тестировании, чем на предыдущих этапах исследования.

«Конечно, люди немного боятся тестирования, поскольку эта процедура может быть болезненной. Не могу сказать, что интерес был очень маленьким, но, как мне кажется, вспышки заражения, зафиксированные в Тарту и Ида-Вирумаа, повысили интерес к исследованию», - сказала Кадла, а также добавила, что перед Ивановым днем желающих было действительно мало.

В Ида-Вирумаа нельзя исключать скрытого распространения

«На основании общеэстонского мониторинга мы пришли к заключению, что, несмотря на большой очаг заражения в Тарту и вспышку в Ида-Вирумаа, нельзя говорить о широком распространении вируса в стране», - сообщила Калда Postimees.

Если перевести результаты в проценты, то с вероятностью в 95 процентов можно сказать, что степень распространения вируса среди населения составляет лишь 0,01 процента, а максимальное число зараженных, по словам Калда, находится в диапазоне от 1 до 1800. «Сложно назвать точное число, но эти цифры сопоставимы с показателями конца мая. И если вспомнить, какая тогда была обстановка, то все было очень хорошо», - считает она.

Возглавляющая научный совет Ирья Лутсар также подтвердила, что очередной этап тестирования показал, что широкое распространение вируса отсутствует. «В ходе исследования был выявлен лишь один положительный тест, что, скорее, стало сюрпризом. Он был получен не там, где мы этого ожидали, - сообщила Лутсар. – Это говорит об отсутствии широко распространения вируса. Это подтверждает собранная информация, что у нас очередные локальные вспышки – в Ида-Вирумаа. В то же время есть несколько регионов, где нет ни одного зараженного. Исследования и случайное тестирования не выявили ни одного больного».

Правда, события в Ида-Вирумаа беспокоят и Калда. «Есть сигналы, что существует вероятность вспышки заболевания», - признала Калда. Правительству предложили провести в данном регионе более масштабное исследования, которое охватило бы 1500 человек, то есть около процента населения Ида-Вирумаа. В рамках последнего – пятого по счету – исследования было протестировано около 200 жителей Ида-Вирумаа. По словам ученых, столь маленькая выборка не позволяет исключать скрытого распространения вируса.

Всего в ходе пяти проведенных с весны туров исследования было опрошено 16 557 совершеннолетних жителей страны, из них на основании случайной выборки протестировали 12 848 человек. В ходе тестирования было получено 15 позитивных проб на коронавирус.

Правительство ознакомили с первичными результатами

Львиная доля заражений в этом регионе берет свое начало с баров и ночных клубов. Более подробных данных о текущей ситуации исследование не выявило. «Если мы выявляем зараженного, то передает информацию в Департамент здоровья, сотрудники которого занимаются поиском источника заражения», - сказала Калда.