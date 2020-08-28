Для детей с особыми образовательными потребностями появятся новые цифровые учебники

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования, отметив, что цифровые учебники, созданные на платформе OPIQ, будут доступны на портале E-koolikott.

"Мы рады сообщить, что учебники готовы и в скором времени станут доступны для учеников. В период дистанционного обучения ощущалась нехватка и недостаточная доступность учебных материалов для детей с особыми образовательными потребностями, и новые цифровые учебники помогут улучшить ситуацию", - сказала вице-канцлер министерства образования и науки Кристи Винтер-Немвальтс.

Несмотря на то, что учебники предназначены в первую очередь для школьников, обучающихся по упрощенной государственной программе, они также подходят, например, школьникам, для которых эстонский язык не является родным, для учеников, обучающихся по индивидуальной программе или для тех, кто учится по обычной программе при адаптации обучения в соответствии с индивидуальными потребностями.

Цифровой учебник - это учебный материал, объединяющий в себе учебник и рабочую тетрадь. Он содержит тексты, упражнения и задания. Также в тематические разделы добавляются обучающие видео и анимации, которые помогают развивать различные навыки. Цифровые учебные материалы включают в себя упражнения как для совместного выполнения в классе, так и для самостоятельной работы и проверки.

Обучающий семинар, на котором с новыми цифровыми учебниками сможет ознакомиться почти 100 учителей, пройдет в Тарту 28 августа. Помимо этого для того, чтобы помочь школам в использовании новых учебных материалов, были созданы программы предметов по выбору для развития цифровых навыков, включающие описание учебного процесса, а также модель цифровой компетенции для тех, кто учится по упрощенной программе.