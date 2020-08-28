Пт, 28.08.2020
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Вадим Штепа

Таллиннский ботанический сад приглашает на праздник томатов

Näitusel on uudistamiseks eksponeeritud pea 120 põnevat tomatisorti.

ФОТО: Pexels / CC0 Licence

28-30 августа в Таллиннском ботаническом саду пройдет выставка Tomatipidu - «Томатный праздник», на которой  посетителям будут представлены почти 120 интересных сортов томатов, передает Kodustiil.

От года к году выращивание помидоров становится все более популярным. «В мире, а также в Эстонии выведено множество сортов томатов с разной высотой и листвой. Плоды различаются по форме и размеру - от нескольких граммов до одного килограмма. Мало кто знает, что спектр вкусов томатов велик: от кислого до сладкого, с разной степенью остроты. Помимо однотонных помидоров на выставке можно увидеть двухцветные - с полосатыми и  пятнистыми узорами, а рядом с красными и оранжевыми - желтые, розовые и почти черные или белые», - представила открывающуюся выставку куратор Тийа Яанус.

Выставка проводится в сотрудничестве с латвийским коллекционером томатов Валдисом Пулиньшем, который поделится на выставке своим опытом выращивания томатов. Также можно купить семена особых сортов томатов. В выходные дни пройдут тематические экскурсии на эстонском и русском языках.

Программа

  • 29 и 30.08 в 12.00 экскурсия о пищевых и пряных растениях в саду Меэльте (на эстонском языке)
  • 29 и 30.08 вl 13.00 экскурсия о пищевых и пряных растениях в саду Меэльте (на русском языке)

Территория Таллиннского ботанического сада и касса открыты ежедневно с 10.00 до19.00, теплицы - с 11.00 по 19.00. Вход по обычному билету.

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