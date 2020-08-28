Таллиннский ботанический сад приглашает на праздник томатов

От года к году выращивание помидоров становится все более популярным. «В мире, а также в Эстонии выведено множество сортов томатов с разной высотой и листвой. Плоды различаются по форме и размеру - от нескольких граммов до одного килограмма. Мало кто знает, что спектр вкусов томатов велик: от кислого до сладкого, с разной степенью остроты. Помимо однотонных помидоров на выставке можно увидеть двухцветные - с полосатыми и пятнистыми узорами, а рядом с красными и оранжевыми - желтые, розовые и почти черные или белые», - представила открывающуюся выставку куратор Тийа Яанус.