Коплифест-2020: оставьте машину дома

«Так как в районе фестиваля количество парковочных мест ограничено, рекомендуем приезжать на Коплифест на общественном транспорте или электросамокате», - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

До завода Пыхьяла (Марати, 5) удобно доехать на трамваях номер 1 и 2 или автобусе номер 72 - остановка «Марати» находится всего в трех минутах пешком от главной площадки Коплифеста.

С графиком общественного транспорта и остановками можно ознакомиться на домашней странице Таллиннского транспорта, выбрав нужный маршрут и время отправления.

Стоянки электрических самокатов TUUL будут в творческом городке Теллискиви, у Фабрики открытий PROTO, у входа на завод Пыхьяла (Анкру, 8), а также возле Эстонской академии художеств и отеля Nordic Hotel Forum.

На Коплифесте гостям будет предложена музыкальная программа, занятия на молодежной площадке, выставки, кафе и экскурсии. Подробнее читайте здесь.

Коплифест в субботу, 29 августа в 12 часов захватывающим зрелищем откроет канатоходец Яан Роозе. В 13 часов начнется музыкальная программа, центром которой в этот раз станет современная фолк-музыка.

Музыкальная программа Коплифеста-2020 (сцена во дворе завода Пыхьяла):

13:00 - Black Bread Gone Mad

14:00 - Etnosfäär

15:00 - MandoTrio

16:00 - EiK с группой

17:00 - Nagy Bögö