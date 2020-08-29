От редакции ⟩ Страх потеряли

Так, например, в ходе опроса Rus.Postimees относительно того, собираются ли читатели скачать себе приложение, с большим преимуществом победил ответ «Нет, это ерунда», за который высказались почти 66% респондентов. И еще почти 19% ехидно высказались за вариант «А что это вообще такое?». Не лучше результаты аналогичного опроса оказались и среди эстонцев.

Можно, конечно, надеяться, что эта выборка нерепрезентативна и ерничанье в интернете не отражает реального поведения пользователей, но темпы распространения вируса все же показывают, что люди утратили чувство страха, а вместе с ним - и чувство ответственности. Директора школ, конечно, обещают сейчас на родительских собраниях, что контактное обучение будет сохраняться до последнего, если только зараза не появится непосредственно в классе и родители не будут приводить в школу сопливых и кашляющих детей, но кто верит, что последнее возможно?

Недели три назад мне показывали французское коронавирусное приложение. «Удобная вещь, дает некоторое ощущение безопасности и есть не просит. Скорей бы у нас такое появилось», - подумалось тогда. И когда оно, наконец, появилось, было очень странно читать в социальных сетях обсуждения о том, что «оно бессмысленно», «жрет батарею» и вообще не более чем «распил бабок». В моем телефоне оно установлено с первого дня релиза, сделать это было совершенно не трудно, и сейчас оно функционирует по принципу «скачал и забыл», нисколько не обременяя пользователя.

Разумеется, рассчитывать на то, что оно принесет какую-то пользу, можно только в том случае, если его использование станет массовым, а сообщение о потенциально опасном контакте будет восприниматься всерьез со всеми последующими выводами. Но для этого, видимо, придется снова испугаться.