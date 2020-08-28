В Латвии ученикам младших классов перестанут ставить оценки

Новый план содержания обучения в Латвии предусматривает, что школьникам с первого до третьего класса не будут ставить оценки ни по одному предмету, пишет RusERR.
Вместо оценок для каждого учебного предмета будут определены «достижимые результаты».
На основании этого эталона учителя будут индивидуально оценивать, как каждый ученик выполнил план.
Затем эта информация будет в детальном виде доступна родителям, которые смогут понять, каковы успехи их ребенка.
Таким образом учителям придется тратить больше времени на установление обратной связи, а не просто оценивать работы.
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