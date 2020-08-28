Дни Ласнамяэ в пятницу: суперграфика, экскурсии по Юлемисте и Сикупилли и варганная музыка

С 17.00 до 20.00 каждый желающий может принять участие в создании объекта уличного искусства. Невзрачная постройка около дома кружков по интересам "Линдакиви" по адресу Калевипоя, 8 станет 10-метровым полотном, на котором вместе с профессиональными художниками создадут яркую суперграфику. Работы продолжатся и в субботу в 12.00.

В 18.00 с парковки перед зданием районной управы Ласнамяэ (ул. Палласти, 54) стартует экскурсия по Маяка и Сикупилли с гидом Эдуардом Кольхофом. Экскурсия на русском языке. Участников познакомят с разносторонней архитектурой этой части Ласнамяэ: от простых деревянных домов до функционализма и сталинской архитектуры. Также расскажут об истории создания трамвайного сообщения в районе.

В 18.30 от здания по адресу Суур-Сыямяэ, 10а начнется экскурсия по техногородку Ülemiste City. Экскурсия пройдет на эстонском языке. Участники экскурсии узнают об истории стратегически важных городских объектов, расположенных на этой территории, и о том, как из производственного центра Юлемисте превратилось в "силиконовую долину" ИТ-сферы.

В 19.00 во дворе дома кружков по интересам "Линдакиви" на Калевипоя, 10 слушателей ждет необычное представление. Meisterjaan удивит миксом из звуков варгана, аналогового синтезатора и собственного голоса. Бесплатный концерт пройдет под открытым небом.

В 20-30 "Ласнаидея" приглашает на совместный просмотр фильма режиссера Станислава Говорухина "Конец прекрасной эпохи". Киновечер пройдет под открытом небом в парке Вормси около дома по адресу Вормси, 18.

Дополнительную информацию о мероприятиях Дней Ласнамяэ можно получить на сайте районной управы или найти на странице в Facebook.