Похоже, коронавирусом можно заразиться во второй раз. И в третий, значит, тоже?

Это первый случай повторного заражения?

Первый надежно доказанный. О повторных инфекциях говорили в Японии еще в феврале. В апреле несколько сотен подобных случаев исследовали в Южной Корее (они не подтвердились). Недавно о повторном заражении сообщал, например, глава Тувы Шолбан Кара-оол.

Но до сих пор доказательства, что речь идет именно о повторной инфекции, были слишком неубедительными. Сейчас же их вполне достаточно, чтобы утверждать, что повторная инфекция в некоторых случаях действительно возможна.

Разве так трудно понять, заболел ли человек во второй раз?

Сложность в том, чтобы отличить продолжающуюся инфекцию, которая может течением напоминать два разных заболевания, от действительно повторного заражения. И связана эта сложность с тем, как, собственно, диагностируют COVID-19. Обычно это делается с помощью тестов, определяющих наличие в мазке или в слюне генетического материала вируса - его РНК.

Но эти тесты далеки от совершенства:

Они могут давать ложноотрицательные результаты, то есть не выявлять вирус тогда, когда он все еще есть в организме. Это приводит к тому, что кажется, будто бы человек полностью выздоровел, а затем, после возможного ухудшения, ошибочно диагностируется повторное заражение.

Тесты могут давать положительный результат тогда, когда никакого жизнеспособного (такого, который может заражать клетки и инфицировать других людей) вируса в организме нет. Дело в том, что генетический материал может оставаться в теле человека гораздо дольше, чем сам жизнеспособный вирус. Это будет выглядеть как повторное заражение и бессимптомное течение, но на самом деле ничего такого не происходит.

Например, еще в мае Корейские центры по контролю и профилактике заболеваний опубликовали подробные результаты анализа всех тех случаев в стране, про которые первоначально писали как о повторных инфекциях. Но дело оказалось просто в недостаточно чувствительных тестах: они давали сначала положительный, затем отрицательный, а потом снова положительный результат. В действительности повторной инфекции не было. Об этом исследовании мы подробно писали.

Как тогда удалось доказать повторную инфекцию в Гонконге?

С помощью секвенирования - то есть прочтения генома первого и второго вирусов, которые оказались различными. Сделать это удалось благодаря налаженной системе сбора биологических образцов, без которой провести такой эксперимент было бы невозможно. Пациент (33-летний мужчина) был госпитализирован в конце марта с легкими симптомами коронавирусной инфекции (кашель, высокая температура, головная боль), у него были взяты образцы на ПЦР-анализ, часть из них заморозили.