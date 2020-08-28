Пт, 28.08.2020
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Диктатор Беларуси Александр Лукашенко

Коронавирус подтвержден еще у 18 жителей Эстонии

Covid-19.

ФОТО: Andrii Vodolazhskyi/Shutterstock

За последние сутки в Эстонии был проанализирован 1271 тест на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, 18 проб дали положительный результат.

Согласно Регистру народонаселения, больше всего положительных результатов тестов поступило из Ида-Вирумаа, где заразились девять человек. Из Харьюмаа поступило семь новых положительных тестов, по одному зараженному добавилось в Вырумаа и Йыгевамаа.

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С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.koroonakaart.ee/ru.

Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы окажетесь в тесном контакте с носителем коронавируса. Также вы можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются кодами анонимно, потому и страна, и производитель приложения, и производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте.

Как остановить распространение коронавируса?

  • Самый эффективный метод избежать заражения — соблюдать дистанцию.
  • В многолюдных местах и особенно в закрытых помещениях, где невозможно соблюдать дистанцию с другими людьми, рекомендуется носить маску.
  • По возможности следует избегать замкнутых людных пространств.
  • Необходимо соблюдать гигиену рук – другими словами, руки нужно часто мыть.
  • Для мытья рук следует использовать теплую воду и мыло, а в общественных местах — дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.
  • Если вы чихаете или кашляете, прикрывайте рот и нос одноразовой салфеткой. Использованную салфетку следует немедленно выбросить, а затем очистить руки. Если салфетки нет, используйте свой рукав (часть предплечья), а не голую руку.
  • Если вы заболели, то должны оставаться дома даже при наличии легких симптомов.
  • При проявлении любых симптомов заболевания следует подозревать коронавирус и обратиться к своему семейному врачу.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.

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