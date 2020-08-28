В тюрьмах приостанавливается регистрация на долгосрочные и краткосрочные свидания

Изменение не коснется встреч, уже запланированных на сентябрь. Все назначенные по состоянию на сегодняшний день встречи пройдут по плану. Приостановка регистрации касается в основном встреч, запланированных на октябрь. Тюрьмы постоянно следят за распространением коронавируса и принимают решения по текущей ситуации.

Информацию о встречах можно запросить в Таллиннской тюрьме по телефону 612 7539, Тартуской тюрьме по телефону 750 0806 и Вируской тюрьме по телефону 663 7900.

Ограничения на посещение не относятся к лицам, указанным в статье 26 Закона о лишении свободы, то есть к адвокату задержанного, представителю адвоката, священнослужителю, сотруднику консульства страны заключенного и нотариусу для совершения нотариальных действий.