Пт, 28.08.2020
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Михаил Кылварт
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В тюрьмах приостанавливается регистрация на долгосрочные и краткосрочные свидания

Тюрьма.

ФОТО: Tairo Lutter

В тюрьмах с четверга приостанавливается регистрация на долгосрочные и краткосрочные свидания.

Изменение не коснется встреч, уже запланированных на сентябрь. Все назначенные по состоянию на сегодняшний день встречи пройдут по плану. Приостановка регистрации касается в основном встреч, запланированных на октябрь. Тюрьмы постоянно следят за распространением коронавируса и принимают решения по текущей ситуации.

Информацию о встречах можно запросить в Таллиннской тюрьме по телефону 612 7539, Тартуской тюрьме по телефону 750 0806 и Вируской тюрьме по телефону 663 7900.

Ограничения на посещение не относятся к лицам, указанным в статье 26 Закона о лишении свободы, то есть к адвокату задержанного, представителю адвоката, священнослужителю, сотруднику консульства страны заключенного и нотариусу для совершения нотариальных действий.

В тюрьмах Эстонии коронавируса не обнаружено.

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