Национальная хоккейная лига остановила плей-офф из-за расовых протестов

Как сообщает пресс-служба лиги , хоккеисты восьми клубов, продолжающих борьбу в плей-офф, решили не выходить на площадку в знак протеста против системного расизма и полицейской жестокости.

28 августа были запланированы матчи "Нью-Йорк Айлендерс" - "Филадельфия" и "Ванкувер" - "Вегас". 29 августа должны были пройти встречи "Бостон" - "Тампа" и "Даллас" - "Колорадо".

Хоккеисты четырех клубов Восточной конференции провели совместную пресс-конференцию по видеосвязи из Торонто, а игроки с Запада сделали то же самое в Эдмонтоне.

"Это очень серьезное заявление, объединившее всех нас, - сказал нападающий "Эвеланш" Назим Кадри. - Я стал еще больше уважать каждого игрока лиги за этот поступок в борьбе с системным расизмом. В эти два дня мы сможем больше узнать, как сделать наше общество лучше. Это действительно нужно. Хоккей - командный вид спорта. Мы все придерживаемся единой точки зрения и поддерживаем друг друга".

“It’s something that needed to be done.”



Nazem Kadri on NHLers coming together to take a stand. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/KMVoXBSz7g — NHL (@NHL) August 28, 2020

Ранее о переносе матчей плей-офф в связи с инцидентом в Висконсине объявила Национальная баскетбольная ассоциация (НБА). Также с протестами выступили Главная лига бейсбола (MLB) и Главная футбольная лига (MLS).

В минувшее воскресенье в городе Кеноша полицейские стреляли в безоружного афроамериканца Джейкоба Блейка, который ранее несколько раз попадал под арест и обвинялся в изнасиловании несовершеннолетней, когда тот пытался разнять двух поссорившихся женщин.