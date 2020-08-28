Пт, 28.08.2020
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Вадим Штепа

США сообщили о всплывшей у Аляски российской подводной лодке

Российская подводная лодка.

ФОТО: Alexei Druzhinin/Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com

Российская подводная лодка всплыла у берегов Аляски. Об этом в пятницу, 28 августа, сообщило в своем Twitter Северное командование вооруженных сил США. Как отмечается в сообщении, лодка находится в международных водах за пределами территориальных вод США, пишет DW.

С какими-либо просьбами о помощи российские  моряки  не обращались, но военно-морские и военно-воздушные силы США, отслеживающие иностранную активность в зоне своей ответственности, готовы помочь в случае необходимости.

По данным радиостанции "Эхо Москвы”, Минобороны РФ о каких-либо происшествиях со своими подводными лодками у американского побережья не сообщало.

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