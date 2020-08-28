Присяжный адвокат: пиррова победа президента Кальюлайд

Спор по поводу второй ступени вообще слишком политизирован, и очень жаль, что политика вламывается в залы судов. Правосудие должно находиться настолько далеко от политики, насколько это вообще возможно, поскольку через политическую призму невозможно ни выносить решения, ни беспристрастно оценивать доказательства и аргументы.

У Государственного суда до сих пор был большой кредит доверия со стороны общественности, и если у кого-то возникли сомнения в отношении объективности правосудия, оно попадает под политическую критику, а правда может оказаться под угрозой, которая сейчас оказывает влияние на независимое делопроизводство и в некоторых демократических странах. Эстонские государственные судьи чувствуют себя при рассмотрении важных вопросов намного свободнее, чем раньше, но такую свободу сопровождают крупные риски, которые нужно учитывать.

Канцлер юстиции, находясь за одним столом с представителями президента, начала говорить о вытекающей из Европейской социальной хартии обязанности обеспечить пожилым людям стандарт жизни превышающий прожиточный минимум, но больно поскользнулась и по двум причинам: во-первых, Эстония не ратифицировала 23 статью социальной хартии, которая говорит о праве стариков получать социальную защиту. Она была не ратифицирована умышленно и по той причине, что государство не может обеспечить старикам тот стандарт жизни, который требует эта статья.

Вторая ошибка, если не сказать прямая ложь, говорить о второй пенсионной ступени, как о каком-то чудодейственном лекарстве, которое могло бы обеспечить старикам требуемый хартией уровень жизни. Сейчас большая часть граждан уже поняла, что вторая ступень никак не спасет их от бедности в старости.

Обращаясь в суд против правительства, президент могла бы тщательно подумать, у нее было достаточно возможностей для выбора. Поскольку до пенсионной реформы она работала в Hansapank инвестиционным банкиром, а после в роли экономического советника премьер-министра сама занималась привязкой второй ступени к пенсионной реформе, отправляясь в суд, она могла бы учесть возможные этические вопросы.

Ни один закон не является идеальным, и обратить внимание на недочеты президент могла бы иначе, чем сейчас. Как президент, она могла бы спросить у себя, отвечает ли проведение реформы любой ценой воле большинства граждан.

Я считаю, что до сих пор президент абсолютно не думала о том, полезна вторая ступень людям или нет, она говорит о том, что какой-нибудь жандарм – в данном случае банки и страховые общества – должны держать в своих руках кошельки людей и решать, сколько и когда мы оттуда получим. Президент держит нас за людей, нуждающихся в опеке. У нее имеются негодование и злоба в отношении нынешнего правительства, а поход в Государственный суд – это ее попытка помешать его работе. Ей нравится как президенту играть в президентские игры, и понятно, что у нас есть политические и коммерческие группировки, которые ей более симпатичны, и с которыми она предпочитает сотрудничать.

Наши политики и президент, представляя народ и государство, должно думать о лучших для большинства решениях. Почему-то в спорах вокруг второй ступени забыли, что эта добровольность сократила бы долговую нагрузку людей и позволила бы просто начать жить лучше. Вместо этого сосредоточились на маленькой части копящих деньги, которые ничего не могут с ними сделать. Но также эта компания ничего разумного не сможет сделать и в пенсионном возрасте: они так или иначе окажутся с пустыми карманами, вне зависимости от наличия второй ступени. Этим людям могут помочь социальные работники местных самоуправлений, им не поможет ни одна ступень.