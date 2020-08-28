Премьер-министр Японии решил уйти в отставку

По информации телеканала, о своем решении глава правительства может объявить на пресс-конференции 28 августа. Позднее издание Nikkei сообщило, что премьер подтвердил свое решение покинуть пост, пишет РБК .

На фоне этих сообщений ключевые индексы Токийской фондовой биржи упали на 2%: индекс Nikkei снизился до 22 928 пунктов.

Последние две недели самочувствие Абэ широко обсуждалось в Японии. За это время 65-летний глава правительства дважды посетил больницу. В первый раз премьер, по его собственным словам, прошел обследование и пробыл там 7,5 часа, второе посещение длилось 3,5 часа.