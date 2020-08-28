Пт, 28.08.2020
Мы никогда не согласимся со сносом мемориала на Маарьямяги. Михаил Кылварт
Михаил Кылварт
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Если не будут открыты эти направления, Эстония останется в изоляции

Если не будут открыты эти направления, Эстония останется в изоляции

Таллиннский аэропорт.

ФОТО: Remo Tõnismäe

Для Эстонии важно, чтобы было открыто авиасообщение с Ригой, Хельсинки, Амстердамом, Франкфуртом, Копенгагеном и Варшавой, а также с бизнес-центрами - Стокгольмом, Вильнюсом и Брюсселем, передает Rus.ERR.

"Эти направления должны быть открыты", - сказал коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.

Он отметил, что сегодня, 28 августа, в Таллиннском аэропорту есть 16 рейсов, заполняемость 55%.

"С этой недели авиасообщения стало так мало, что у людей стали возникать проблемы с возвращением в Эстонию. Мы очень ждем, что сегодня или в начале недели решение будет принято, иначе мы останемся в изоляции", - сказал Пяргмяэ.

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