В предварительный список претендентов на звание "Всемирный автомобиль года" вошли 24 модели

Как пишет РБК , треть списка претендентов составили автомобили европейских марок. Это BMW 2-Series Gran Coupe, BMW 4-Series, Audi A3, Mercedes-Benz GLA, Volkswagen ID.4, Skoda Octavia, Citroen C4 и Seat Leon. Еще столько же машин в списке представляют Японию (Honda Jazz, Honda-e, Mazda MX-30, Nissan X-Trail, Toyota Highlander, Toyota Sienna, Toyota Venza и Toyota Yaris). Также в список вошли семь моделей южнокорейских компаний (Hyundai Elantra, Hyundai i10, Hyundai i20, Genesis G80, Kia K5, Kia Sonet и Kia Sorento). Всего одна модель представляет США (Ford Kuga).

Как отмечает Motor.ru , финальный вариант списка моделей, претендующих на почетную награду, должен быть сформирован к декабрю. В него еще могут включить модели, которые пока не были официально представлены производителями. Например к ним относится, Mercedes-Benz S-Class нового поколения, премьера которого запланирована на сентябрь.

Напомним, в этом году на победу в главной номинации WCOTY претендовали Kia Telluride, а также Mazda3 и Mazda CX-30. В итоге победа досталась кроссоверу Telluride, который был представлен в 2019 году на автосалоне в Детройте.