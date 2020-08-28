Открытие ⟩ Вне дома: любители сладкого и остренького, вам сюда!

Собственник магазина Фатих Гюллю рассказал "Вашему дому", что торговля турецкими специалитетами - старинный семейный бизнес. Поэтому удалось накопить множество национальных традиций и секретов и представить нам с вами не только привычные пахлаву, халву, лукумы и вяленые фрукты, но необычайно большой выбор орехов, семечек, включая арбузные, различных круп, фасоли и гороха и, конечно же, перца и других восточных пряностей.

Сушеные овощи, необычная фасоль, орехи и семечки, несколько видов пахлавы - все это можно не только купить, но и просто попробовать. ФОТО: Коллаж / Вера Копти.

Рассматривая прозрачные контейнеры с разноцветными специями и орехами, мы обнаружили несколько совершенно неизвестных до вчерашнего дня продуктов. Предлагаем и вам познакомиться с загадочными иностранцами.

Окра, она же бамия, гомбо или абельмош съедобный

Окра, бамия или абильмош - неизвестный нам овощ в сушеном виде. ФОТО: Вера Копти.

Молодые стручки бамии употребляют в пищу. Стручки бамии нельзя долго хранить, они быстро становятся волокнистыми. По вкусу плоды бамии являют собой нечто среднее между кабачками и стручковой фасолью, что делает ее применение в кулинарии достаточно широким. Из плодов бамии готовят салаты и супы, кроме того, стручки сушат, замораживают и консервируют. Вареная или слегка обжаренная бамия может быть гарниром, а также заправкой для супов. Она хорошо сочетается с помидорами, чесноком, луком, имбирем, красным стручковым перцем и другими специями. Из зрелых семян готовят напиток, по вкусу напоминающий кофе.

В новом магазине окра представлена в сушеном виде. Господин Гюллю рассказал, что в Турции любят приготовленный из нее суп.

Источник: Википедия

Из ставшего в последние годы популярным булгура делают салаты, гарниры и котлеты, чечевица, разнообразная фасоль и горох нут годятся для супов и закусок. Но и среди, казалось бы, привычных и любимых бобовых тоже удалось найти новый продукт - необычную мелкую фасоль зеленого цвета. На ценнике было написано два слова: mas bean. Что же это?

Фасоль маш, или бобы мунг

Фасоль маш может стать гостем на наших кухнях. Главное - попробовать. ФОТО: Вера Копти.

Зернобобовая культура маш происходит из Индии. Маленькие, зеленые бобы овальной формы не так давно были перенесены из биологического рода «фасоль» в близкородственный род «вигна». Но несмотря на это разделение, многие продолжают воспринимать маш как одну из вариации фасоли.

Особую популярность маш приобрела в индийской кухне. Из него готовят главное блюдо аюверды – кичри (кичари). Это пряное вегетарианское блюдо, смесь тушеного риса с машем и обжаренными в масле специями, иногда с добавлением овощей. В Индии его активно используют для супов, в том числе и сладких, а также готовят рагу, приправляя местными специями, и добавляя натертый кокос. Замачивая маш на 6-12 часов, растирая затем в пасту вместе с имбирем и солью, из которой жарят оладьи для завтрака.

Источники: Википедия, gastronom.ru

Очень декоративно выглядят гроздья сушеных баклажанов, тыквы и других овощей. Крошечные розовые бутончики в громадной стеклянной вазе с крышкой тоже надолго привлекают внимание. Но, конечно, центральное место в торговом зале занимают прилавки со сладостями.

Фатих Гюллю рассказывает о турецких орехах и пряностях. ФОТО: Homepastries

Наверное, нет в Эстонии того, кто хоть раз не побывал в Турции и знает вкус турецких сладостей. Некоторым они кажутся чрезмерно сладкими и даже приторными. Должна отметить, что пахлава, которую довелось продегустировать в Homepastries - а так называется только что открытый кафе-магазин, совсем не приторная и не сухая.

Кроме богатого ассортимента и возможности получить новую информацию, а работники и магазина, и кафе говорят и по-эстонски, и по-русски, там можно до покупки попробовать любую специю, любые орехи и семечки, любую пастилу или чурчхеллу. Попробовать и только потом купить. Если хотите унести вкуснятину с собой, вам ее запакуют, а если вы любите турецкий чай из маленьких стаканчиков или хотите вспомнить вкус настоящего турецкого кофе, то возможно и это.

Что дальше? В планах господина Гюллю проводить, в сотрудничестве с таллиннскими шеф-поварами, мастер-классы по приготовлению турецких национальных блюд. Вот тогда-то мы и узнаем, какова во вкусу окра и чем отличается зеленая фасоль маш от обычной белой или красной.