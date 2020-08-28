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В Вашингтоне завершилась Национальная конвенция Республиканской партии. Дональд Трамп официально согласился выдвинуться кандидатом на второй срок на следующих президентских выборах и пообещал вакцину от коронавируса и еще более сильную Америку.

Трамп с семейством Reuters

Многие наблюдатели назвали ее конвенцией Трампа - на ней выступили четверо детей президента, первая леди Мелания Трамп, а также жена одного сына и подруга другого.

Трамп построил речь на критике своего оппонента, бывшего вице-президента США Джо Байдена, назвав его троянским конем социализма.

Он обвинил Байдена в перемещении рабочих мест из Америки в другие страны и отправке американцев на бесконечные войны за океаном.

"Китай станет хозяином нашей страны, если Байден победит на выборах", - сказал Трамп.

Трамп и американская мечта

Демократическая партия в пересказе Трампа оказалась леворадикальной группировкой.

По его словам, демократы хотят разрушить американскую мечту и наводнить улицы американских городов анархистами и преступниками.

"На этих выборах решится - сохраним ли мы американскую мечту или позволим социалистической повестке разрушить наше драгоценное наследие", - сказал Трамп.

"Ваш голос решит - защитим ли мы законопослушных американцев или дадим свободу действий жестоким анархистам, агитаторам и преступникам, угрожающим нашим гражданам".

По его словам, конвенция демократов была посвящена критике Америки как страны расового, социального и экономического неравенства. Он считает, что такое видение несовместимо с управлением страной.

"Сегодня я хочу задать вам очень простой вопрос - как Демократическая партия может править нашей страной, если она тратит все свое время на разрушение нашей страны?".

"В отсталом видении левых Америка не является самой свободной, справедливой и исключительной страной на свете. Вместо этого они видят безнравственную страну, которая должна быть наказана за своих грехи".

Трамп упомянул Байдена больше 40 раз.

В своей речи неделю назад Байден ни разу не назвал президента по имени, но жестко его критиковал.

протест Reuters У Белого дома собрались активисты движения "Черные жизни важны"

Пока Трамп выступал со своей речью, у Белого дома протестовали его оппоненты, сторонники движения против расизма Black Lives Matter ("Черные жизни важны").

До дня выборов остается два месяца, и Джо Байден лидирует в опросах общественного мнения.

Встреча без масок и обещания вакцины

Почти 1 500 человек собрались вечером в четверг на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне, чтобы отметить завершение Национальной конвенции Республиканской партии.

Избирательный штаб Трампа настоятельно советовал сторонникам президента США носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Но стулья на лужайке Белого дома были расставлены на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга, и лишь немногие гости пришли в масках.

В июле мэрия Вашингтона запретила на территории округа Колумбия мероприятия, на которых могут собираться более 50 человек, и объявила, что все приезжие из других штатов должны соблюдать 14-дневный карантин.

Эти правила, впрочем, никто из участников последнего дня конвенции не соблюдал.

Участники последнего дня конвенции Республиканской партии Reuters

Выступая перед гостями партийного съезда, Дональд Трамп объявил, что согласен выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США на предстоящих выборах, и пообещал, что в самое ближайшее время Америка создаст вакцину от коронавируса.

"Мы создадим вакцину еще до конца года, а может быть, даже раньше, - сказал президент США. - Мы победим вирус, справимся с пандемией и станем еще сильнее, чем раньше".

Что сказал Байден

За несколько часов до собрания в Белом доме избирательный штаб Джо Байдена распространил видеообращение претендента на президентский пост от Демократической партии.

Джо Байден Reuters

В своем выступлении экс-вице-президент напомнил, что массовые протесты и демонстрации охватили США во время президентства Дональда Трампа, и именно он должен нести ответственность за беспорядки в десятках городов США.