Lidl продолжает набор персонала, но дата открытия первого магазина не называется

Так, в одном из последних объявлений в Lidl ищут графического дизайнера, который будет отвечать за оформление рекламных буклетов, клиентской рассылки, домашней странички и каталога магазина.

Казало бы, раз начался поиск сотрудников в маркетинговый отдел, то открытие первых магазинов должно быть не за горами, но в то же время на предприятии пока не называют конкретных дат.

К настоящему времени, например, известно, что магазин Lidl, строительство которого в настоящее ведется в Тарту на улице Калда, должно завершиться в июле 2021 года.