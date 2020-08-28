Пт, 28.08.2020
Неэстонцы – не слизни. Мы такие же люди, такие же местные жители, такие же налогоплательщики, как те, кто родился «с хорошим стартовым пакетом». Яна Тоом
Яна Тоом
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Lidl продолжает набор персонала, но дата открытия первого магазина не называется

Логотип Lidl.

ФОТО: Rui Vieira/PA Wire/PA Images

На протяжении длительного времени торговая сеть Lidl занимается набором персонала в Эстонии, но точная дата открытия первых магазинов до сих пор не сообщается, пишет Geenius.

Так, в одном из последних объявлений в Lidl ищут графического дизайнера, который будет отвечать за оформление рекламных буклетов, клиентской рассылки, домашней странички и каталога магазина.

Казало бы, раз начался поиск сотрудников в маркетинговый отдел, то открытие первых магазинов должно быть не за горами, но в то же время на предприятии пока не называют конкретных дат.

К настоящему времени, например, известно, что магазин Lidl, строительство которого в настоящее ведется в Тарту на улице Калда, должно завершиться в июле 2021 года.

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