Ученые нашли подтверждение: вспышка коронавируса в Тарту закончилась

Во время вспышки в Тарту пробы брали через день. Руководящий проектом профессор антимикробных технологий Тартуского университета Танель Тенсон сказал, что ученые смогли успешно следить за тартуской вспышкой, но по всей Эстонии они обычно могут изучать образцы сточных вод раз в две недели. По его словам, в настоящее время тартусцам не нужно сильно беспокоиться о распространении вируса, потому что и по тестам, и по показателям сточных вод вирус не распространяется в городе.

В то же время Тенсон не мог сказать, насколько хорошо по образцам сточных вод можно предсказать дальнейшее распространение коронавируса. Однако, по его словам, можно точно определить, когда закончилось его распространение в городе.

Если взятые у людей тесты не показывают распространения вируса, то в пробах из сточных вод по-прежнему находят остатки вируса, и логично предположить, что вирус продолжит распространяться в этой области, но зараженных обнаружено не будет.

Следующие пробы сточных вод Тарту ученые получат не позднее второй половины следующей недели, и к пятнице Тенсон надеется узнать их результаты.