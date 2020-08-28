Коронавирус в России: Собянин предрек победу над Covid-19 через полгода

Мэр Москвы заявил, что окончательную победу над коронавирусом удастся одержать максимум через шесть месяцев. Роспотребнадзор не видит большого числа заражений на курортах и объясняет это тем, что Covid-19 не любит соленую воду. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Собянин обещал победить коронавирус через полгода

"Я уверен, что в течение, ну, буквально нескольких месяцев, может, шести месяцев максимум, мы окончательно победим коронавирус. Над этим работают российские ученые, мировые ученые, московские", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин на заседании городского педагогического совета.

"Создается вакцина эффективная, эффективные медикаменты, технологии медицинские, - все это одновременно развивается и движется. Появилась и зарегистрирована уже первая российская вакцина, думаю, что в ближайшее время появятся ее аналоги", - напомнил он.

Собянин не уточнил, прогнозирует ли он победу над коронавирусом в этот срок только в Москве или по всей России.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на прошлой деле говорил, что справиться с пандемией коронавируса удастся менее чем за два года.

Родителей не пустят в школы, родительские собрания - только онлайн

Тем временем глава Роспотребнадзора Анна Попова выступала в совете ректоров медицинских вузов и сообщила несколько новостей.

Во-первых, студентам после начала учебной сессии нужно будет носить маски. "Это условие как неизбежное мы ставим на первом этапе. Возможно, мы сможем от него отказаться, но когда мы начинаем, когда мы собираем вместе огромные коллективы, участники которых побывали летом в разных местах, пообщались с разными людьми, мы понимаем, что мы должны защитить и преподавателей, и студентов", - сказала Попова.

Школьникам маски носить будет необязательно, как и учителям в общеобразовательных школах. Хотя в Чечне будет масочный режим и в школах, этого потребовал глава республики Рамзан Кадыров. "Законы требуют с нас одно, а здоровье населения - другое", - цитирует его "Кавказский узел".

Во-вторых, родителей в этом году из-за коронавируса не будут пускать в школы, родительские собрания переходят в онлайн. Это еще одна мера вдобавок к тем, которые были анонсированы летом: звонки на перемену в разное время для разных классов, измерение температуры и т.д.

Кроме того, Попова заявила, что инфицирования Covid-19 на курортах России, открытых летом, почти нет. Она утверждает, на 10 тысяч отдохнувших приходится не более шести заразившихся коронавирусом.

По словам Поповой, новый коронавирус быстро погибает в воде: "В зависимости от солености больше суток он не выживает, концентрации очень небольшие, и поэтому инфицирования мы не видим на наших курортах".

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Число новых случаев снова растет

Тем временем число новых случаев Covid-19 выросло более чем на 100. За последние сутки было зарегистрировано 4 829 заражений, днем ранее было 4711, в среду - 4 676, во вторник - 4 696, в понедельник - 4 744. За сутки умерли 110 пациентов с коронавирусом.

В среду суточный прирост третий день подряд демонстрировал минимальное значение с апреля, продолжая снижение, в четверг же тенденция изменилась.

Тем не менее глава Роспотребнадзора на совещании с ректорами заявила, что "эпидпроцесс в Российской Федерации абсолютно управляем".

"Ситуация оценивается как стабилизирующаяся. И почти в 60 раз у нас снизились темпы прироста по отношению к концу марта. Мы сравниваем себя с концом марта, потому что это начало ограничительных мероприятий", - сказала Попова.

Всего в стране выявлено 980 405 случаев коронавирусной инфекции, 16 914 умерших пациентов с Covid-19 и 798 466 вылечившихся.