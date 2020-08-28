Глава Ülemiste: торговый центр T1 все же обанкротится

В июле доход от розничной продажи вырос на четыре процента, но осень для сектора торговли выдастся сложной, считает руководитель торгового центра "Юлемисте" Гуйдо Пярнитс, а также добавляет, что, по его мнению, их конкурент – торговый центр Т1 – все же может обанкротиться, пишет Rus.ERR.
Пярнитс заявил в пятницу в интервью ERR, что осень вызывает у руководителей торговых центров беспокойство в разной степени: сильные в кризис станут еще сильнее, а слабые – еще слабее.
«Можно сказать, что у "Юлемисте" таких тревог пока нет», – заявил Пярнитс, добавив, что в июле доходы центра выросли на 20%, но в августе ситуация была несколько хуже.
Говоря о конкуренте – торговом центре Т1 – Пярнитс отметил, что у "Юлемисте" нет намерения его купить.
"Он достаточно монофункционален и построен под торговлю и развлечения, его было бы непросто переделать под что-то другое. Думаю, что это дело все же закончится банкротством", – заявил Пярнитс, а также прокомментировал строительство квартала Porto Franco, который, по его мнению, является хорошим проектом с удачным местоположением.
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