Глава Ülemiste: торговый центр T1 все же обанкротится

Пярнитс заявил в пятницу в интервью ERR, что осень вызывает у руководителей торговых центров беспокойство в разной степени: сильные в кризис станут еще сильнее, а слабые – еще слабее.

«Можно сказать, что у "Юлемисте" таких тревог пока нет», – заявил Пярнитс, добавив, что в июле доходы центра выросли на 20%, но в августе ситуация была несколько хуже.

Говоря о конкуренте – торговом центре Т1 – Пярнитс отметил, что у "Юлемисте" нет намерения его купить.

"Он достаточно монофункционален и построен под торговлю и развлечения, его было бы непросто переделать под что-то другое. Думаю, что это дело все же закончится банкротством", – заявил Пярнитс, а также прокомментировал строительство квартала Porto Franco, который, по его мнению, является хорошим проектом с удачным местоположением.