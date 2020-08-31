Занято на месяц вперед: после пандемии коронавируса на уроки вождения не попасть?

"Во время коронавируса большинство автошкол не работало, и моя в том числе. В мае попыталась вернуться к своему инструктору по вождению и была крайне удивлена, когда у него оказалось все забито на месяц вперед. Он рассказал, что после первой волны коронавируса многие таллиннцы решили отказаться от общественного транспорта, поскольку это может представлять опасность, и массово ломанулись на курсы по вождению. В итоге сейчас мой инструктор работает с 10:00 до 22:00, а мне с трудом удается пробиться на занятия. Например, при записи в конце июля было время только на последнюю неделю августа и сентябрь", - сообщила Rus.Postimees читательница.

По ее мнению, все это напоминает ситуацию с очередями ко врачу. Кроме того, автошкола повысила цены.

'"Из-за коронавируса многие граждане финансово пострадали, что должно было отбить у них желание вкладываться в курсы по вождению. Но по факту спрос стал еще выше, чем прежде", - удивляется читательница.

Член правления Sky Autokool, о которой шла речь в письме, Олег Кривальчевич, однако, не подтвердил факт столь длинных очередей. "Такого времени ожидания у нас точно нет", - сказал он.

Цены же школа, по его словам, подняла по другим причинам. "Появились онлайн-трансляции для учеников, теперь каждый ученик получает видеозапись уроков теории, развивается Youtube-канал, добавилась регистрация учеников на сдачу теории и вождения в Департаменте шоссейных дорог и т.д.", - объяснил он.

Тот факт, что после коронавируса работы стало больше, Rus.Postimees подтвердили и в автошколе Silver Autokool. "Авторегистр два месяца не работал, то есть старые клиенты не могли получить права. Весной и осенью всегда много новых учеников", - сообщила школа.

Представитель Silver напомнил, что автошколам в течение месяца было запрещено работать, плюс начались курсы водителей мотоциклов, а сезон у них короткий, и некоторые инструкторы школы пошли работать туда.

"После короны весь наш процесс стал занимать больше времени, но, к сожалению, мы ничего не можем с этим поделать. Новых инструкторов по вождению нам взять неоткуда. На данный момент наша автошкола не предлагает дополнительные уроки вождения для учеников других автошкол, мы работаем только со своими клиентами", - говорится в ответе Silver Autokool. Время ожидания составляет на данный момент две-три недели.

По словам Татьяны Варакуты из MG Autokool, количество учеников у них сейчас больше обычного за последние 2-3 года в это же время года. Как правило, как минимум, неделя веред расписана полностью, заявила Варакута, отметив при этом, что несмотря на простои из-за коронавируса школа не поднимает цены на обучение второй или третий год.

По словам представителя автошколы Zebra Берит Денкс, объем учащихся в школе сейчас точно такой же, как до пандемии коронавируса. Она признала, что небольшие очереди на уроки вождения возникли в связи с тем, что во время действия ограничений брать уроки было невозможно, и начавшие обучение в то время ученики смогли приступить к практике лишь по окончании действия ограничений, а помимо старых учеников ежемесячно добавляются новые.

Тем не менее, как сказала Денкс, забронировать урок вождения у них можно в пределах недели. Что касается цен, они в автошколе Zebra остаются такими же, как до распространения вируса.

Зато в автошколе Delta сообщили, что притока желающих учиться у них совершенно не ощущается. "Нет ни одной новой группы, а из старых учеников вернулось около 20 процентов", - сказал Rus.Postimees представитель автошколы. Он также заверил, что при желании взять дополнительные уроки вождения забронировать время у инструктора можно "хоть на завтра".