Осужденная за насилие мать года вышла из Центристской партии

22 года состоявшая в Центристской партии Кобин была членом правления Хийумааского отделения партии, в рядах центристов баллотировалась в парламент. Она также занимала пост председателя волостного совета Кяйна и долгое время была членом совета волости Кяйна.

По данным коммерческого регистра, Малле Кобин вступила в Центристскую партию 7 апреля 1998 года и вышла из нее 24 августа этого года.

Судебное следствие по делу Кобин проходило за закрытыми дверями в целях защиты частной жизни пострадавших. Возраст жертв - от 9 до 17 лет. Дети, о которых идет речь, жили у нее в семейном доме на острове Хийумаа. Женщина предоставляла услуги патроната. То есть по сути должна была заменить детям, оставшимся без родительской опеки, семью.

Согласно материалам обвинения, женщина регулярно избивала приемных детей руками и ногами, а также держала их под замком. Взаперти они могли находиться от нескольких часов до нескольких дней, она также в наказание заставляла детей стоять на одном месте по 12 часов, а порой и дольше,

Уголовное дело было возбуждено в августе 2019 года на основании информации департамента социального обеспечения. В обвинительном заключении говорится о жестоком обращении с пятью детьми в период с 2016 по 2019 годы.

Когда Кобин в 2013 году вручали титул "Мать года", у нее было пять своих детей и 12 приемных. В 2014 году Кобин получила из рук президента Орден Эстонского Красного креста IV степени за деятельность по защите детей и поддержку инвалидов.

24 августа Пярнуский уездный суд признал виновной 67-летнюю обладательницу титула "Мать года 2013" Малле Кобин и приговорил ее к реальному тюремному заключению.