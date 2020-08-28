В «Барселоне» сомневаются, что Месси приедет в расположение клуба в воскресенье

«Барселона» не ожидает, что форвард Лионель Месси, заявивший недавно о своем желании уйти из клуба, прибудет в расположение команды в воскресенье, пишет Sports.
Как сообщает Sport.es, предполагалось, что Месси не будет бастовать, так как война с клубом не позволит ему уйти.
Ожидалось, что игрок приедет в Барселону в воскресенье, чтобы пройти тесты на коронавирус, а затем начать предсезонную подготовку, если не удастся договориться с клубом об уходе.
Однако, «Барса» дала понять, что не будет вести переговоры об уходе Месси. Поэтому в клубе сомневаются в том, что аргентинец появится в расположении команды в установленный срок.
В присланном Месси в клуб факсе говорится, что он активирует пункт в контракте о его расторжении в одностороннем порядке, который вступает в силу с 30 августа.
Указывалось, что срок данного пункта истек еще 10 июня, однако нетипичная ситуация с коронавирусом, вероятно, позволит игроку воспользоваться этой опцией.
В клубе считают, что если Месси появится на тестах в этот или следующий день, это будет противоречить информации, изложенной в факсе.