Пт, 28.08.2020
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Вадим Штепа
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  • В «Барселоне» сомневаются, что Месси приедет в расположение клуба в воскресенье

В «Барселоне» сомневаются, что Месси приедет в расположение клуба в воскресенье

Шарфы с символикой "Барселоны". Иллюстративное фото.

ФОТО: NACHO DOCE/REUTERS

«Барселона» не ожидает, что форвард Лионель Месси, заявивший недавно о своем желании уйти из клуба, прибудет в расположение команды в воскресенье, пишет Sports.

Как сообщает Sport.es, предполагалось, что Месси не будет бастовать, так как война с клубом не позволит ему уйти.

Ожидалось, что игрок приедет в Барселону в воскресенье, чтобы пройти тесты на коронавирус, а затем начать предсезонную подготовку, если не удастся договориться с клубом об уходе. 

Однако, «Барса» дала понять, что не будет вести переговоры об уходе Месси. Поэтому в клубе сомневаются в том, что аргентинец появится в расположении команды в установленный срок. 

В присланном Месси в клуб факсе говорится, что он активирует пункт в контракте о его расторжении в одностороннем порядке, который вступает в силу с 30 августа. 

Указывалось, что срок данного пункта истек еще 10 июня, однако нетипичная ситуация с коронавирусом, вероятно, позволит игроку воспользоваться этой опцией.

В клубе считают, что если Месси появится на тестах в этот или следующий день, это будет противоречить информации, изложенной в факсе. 

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