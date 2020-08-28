Картина дня: распространение вируса по Эстонии, многомиллионые потери эстонской экономики и польза приложения HOIA

Студия Postimees: пользу приложения HOIA измерить невозможно

Эстонское антикоронавирусное приложение HOIA уже неделю доступно пользователям. В чем можно измерить его пользу? На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире представитель фирмы-разработчика приложения HOIA Алексей Бляхин.

Присяжный адвокат: пиррова победа президента Кальюлайд

Что бы ни решил Государственный суд о реформе второй пенсионной ступени, для президента Керсти Кальюлайд это окажется поражением, пишет в Postimees присяжный адвокат Тармо Пильв. Читать далее...

Исследования исключают широкое распространение вируса

Пару дней назад ученые Тартуского университета завершили пятый этап исследования, в ходе которого было опрошено 3172 совершеннолетних жителя Эстонии, на основании случайной выборки 2334 из них сдали анализ на коронавирус. Приступая к очередному этапу исследования ученые знали, что во второй половине июля в Тарту был зафиксирован рост зараженных. Свыше 2300 человек, у которых тест взяли со слизистой носоглотки, получили приглашение от фирмы Emor по электронной почте или посредством СМС. Читать далее...

Мошенники помогли желавшей разбогатеть жительнице Таллинна расстаться с 58 000 евро

Мошенники, которые на протяжении длительного времени выманивают у жителей Эстонии миллионы евро, в очередной раз оставили без денег 60-летнюю жительницу Таллинна. Читать далее...

Коронавирус подтвержден еще у 18 жителей Эстонии

За последние сутки в Эстонии был проанализирован 1271 тест на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, 18 проб дали положительный результат. Читать далее...

Ученые нашли подтверждение: вспышка коронавируса в Тарту закончилась

В начале августа, когда из Тарту и его окрестностей поступали новые сообщения о заражении коронавирусом, ученые также обнаружили следы вируса в пробах, взятых из городских сточных вод. Однако в образце, взятом на прошлой неделе, коронавируса не обнаружено. Читать далее...

Глава Ülemiste: торговый центр T1 все же обанкротится

В июле доход от розничной продажи вырос на четыре процента, но осень для сектора торговли выдастся сложной, считает руководитель торгового центра "Юлемисте" Гуйдо Пярнитс, а также добавляет, что, по его мнению, их конкурент – торговый центр Т1 – все же может обанкротиться. Читать далее...

Исследование: в каких местах в Таллинне распространяется больше всего клещей?

Институт развития здоровья впервые изучил распространение клещей в столичных парках, зонах отдыха и на кладбищах. Согласно результатам этого исследования, клещи способны приспосабливаться к жизни в городских условиях. В среднем 35 процентов всех обнаруженных клещей были носителями хотя бы одного возбудителя болезни. Читать далее...

Если не будут открыты эти направления, Эстония останется в изоляции

Для Эстонии важно, чтобы было открыто авиасообщение с Ригой, Хельсинки, Амстердамом, Франкфуртом, Копенгагеном и Варшавой, а также с бизнес-центрами - Стокгольмом, Вильнюсом и Брюсселем. Читать далее...

Осужденная за насилие мать года вышла из Центристской партии

Малле Кобин, 24 августа решением Пярнуского уездного суда признанная виновной в незаконном лишении свободы несовершеннолетних, в физическом насилии над ними, а также в незаконном присвоении, в 2013 году удостоенная титула матери года, в тот же день вышла из рядов Центристской партии. Читать далее...

Ограничения на поездки лишили Эстонию 400 миллионов евро

Согласно статистике Банка Эстонии, во втором квартале иностранные туристы оставили в Эстонии всего 36 миллионов евро, что на 400 миллионов евро меньше, чем год назад. Читать далее...

Лукашенко грозит Польше и Литве ответными санкциями