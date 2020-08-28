Фигурист Юдзуру Ханю отказался выступать в серии Гран-при из-за страха перед пандемией

Ханю входит в группу риска, так как с двух лет страдает хроническим респираторным заболеванием - бронхиальной астмой. Угроза подхватить COVID-19 вынуждает его быть максимально осторожным и тщательно продумывать свой образ жизни. При этом он отмечает, что последствия инфицирования угрожают профессиональной карьере даже полностью здоровых спортсменов.

Японец также отметил, что в сложившейся ситуации ему сложно взаимодействовать со своим тренером Брайаном Орсером, который находится в Канаде, а любой переезд между странами требует двухнедельной самоизоляции, передает NEWSru.com.

Figure skating: Yuzuru Hanyu to skip Grand Prix series due to virus concerns#羽生結弦 #YuzuruHanyu https://t.co/qxPV4GSZIi — Kyodo News | Japan (@kyodo_english) August 28, 2020

Ханю также не хочет провоцировать огромную армию своих поклонников, которые неизменно следуют за своим кумиром по всем этапам Гран-при.

"Темпы роста числа инфицированных в мире не замедляются. Мои путешествия во время эпидемии могут спровоцировать многих других людей также ездить по миру и собираться вместе, что может увеличить риск заражения. Думаю, если я воздержусь от выступлений, это может помочь предотвращению распространения инфекции. Обидно, но я решил пропустить этапы Гран-при в грядущем сезоне. Надеюсь, что пандемия коронавируса сойдет на нет как можно скорее", - гласит заявление Ханю.

Международный союз конькобежцев (ISU) в августе принял решение провести серию Гран-при сезоне-2020/21, несмотря на пандемию коронавируса. В соревнованиях, которые начнутся в октябре в США, смогут принять участие три категории фигуристов. Это спортсмены, живущие в странах-хозяйках или тренирующиеся в них, а также все те, кому местные правила безопасности позволят прибыть в данные локации.