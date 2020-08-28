В Ида-Вируской центральной больнице начинает действовать запрет на посещения

В связи с распространением COVID-19 команда кризисного управления Ида-Вируской центральной больницы решила с пятницы восстановить запрет на посещение всех отделений этого медицинского учреждения. Кроме того, все входящие в помещения больницы, должны быть в масках.
«Во время первой вспышки COVID-19 плановые приемы были ограничены по всей стране. Сейчас в больнице проводятся как чрезвычайные, так и плановые работы и на подходе сезон инфекционных заболеваний, что с целью защиты как работников, так и пациентов вынуждает принимать повышенные меры предосторожности», - сказал главврач больницы Тоомас Карийс.
С 28 августа вводится запрет на посещение всех отделений больницы. В исключительных случаях для получения разрешения на посещение нужно обращаться к лечащему врачу.
Необходимые вещи или непортящиеся продукты можно передать пациентам в Ахтме через контрольный пункт отделения неотложной помощи и в Ярве — через сотрудников гардероба центра по уходу и восстановительному лечению.
Все пациенты, прибывающие на амбулаторное лечение и обследования, а также те, кто их сопровождает, обязаны при входе в больницу продезинфицировать руки и надеть хирургические маски, маски доступны в гардеробах и регистратуре. Сотрудники больницы и стационарные пациенты используют средства индивидуальной зашиты на основании отдельной инструкции.