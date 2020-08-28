В Ида-Вируской центральной больнице начинает действовать запрет на посещения

«Во время первой вспышки COVID-19 плановые приемы были ограничены по всей стране. Сейчас в больнице проводятся как чрезвычайные, так и плановые работы и на подходе сезон инфекционных заболеваний, что с целью защиты как работников, так и пациентов вынуждает принимать повышенные меры предосторожности», - сказал главврач больницы Тоомас Карийс.

С 28 августа вводится запрет на посещение всех отделений больницы. В исключительных случаях для получения разрешения на посещение нужно обращаться к лечащему врачу.

Необходимые вещи или непортящиеся продукты можно передать пациентам в Ахтме через контрольный пункт отделения неотложной помощи и в Ярве — через сотрудников гардероба центра по уходу и восстановительному лечению.